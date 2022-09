New York : Cam Reddish sur le départ ?

Dixième choix de la Draft 2019, Cam Reddish (2m03, 23 ans) n'aura pas droit à une prolongation de contrat cet été comme les meilleurs joueurs de sa promotion. Contrairement à Zion Williamson, Ja Morant ou encore son coéquipier RJ Barrett, l'ancien ailier de Duke n'a pas réussi à s'imposer en NBA, et son transfert aux Knicks en cours de saison a même freiné sa progression.

Voilà pourquoi selon le New York Post, l'ancien ailier des Hawks voudrait quitter les Knicks. Libre de tout contrat dans un an, il réclame du temps de jeu, et ce n'est pas à New York qu'il en aura puisqu'il n'entre pas dans les plans de son entraîneur Tom Thibodeau.

Un intérêt des Lakers ?

Le problème, c'est que sa cote est au plus bas. A un tel point que son nom n'avait jamais été évoqué dans les rumeurs d'échange avec Donovan Mitchell. Fort attaquant, Reddish sort aussi d'une blessure à l'épaule, et c'est évidemment compliqué dans ces conditions de taper dans l'oeil des recruteurs.

Cependant, son profil intéresserait les Lakers. Ils viennent de perdre Talen Horton-Tucker et Stanley Johnson, transférés au Jazz, et ils auraient bien besoin d'un jeune attaquant en sortie de banc pour relayer LeBron James. Pour l'instant, il n'y a pas de contact entre les deux formations, mais un homme pourrait tout accélérer. C'est Rich Paul. Agent de LeBron James et d’Anthony Davis, il s'occupe aussi des intérêts de Reddish.