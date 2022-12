Nerlens Noel de retour à Dallas ?

Les Mavericks vont-ils faire revenir Nerlens Noel ? La question se pose visiblement puisque les franchises de Detroit et Dallas discutent d'un échange et le nom du pivot est évoqué dans les négociations.

Le joueur, qui évoluait aux Knicks la saison passée, a été envoyé chez les Pistons durant l'intersaison, pour faire de la place à Jalen Brunson. Sauf qu'il ne joue pas dans le Michigan, avec seulement six petites apparitions depuis le début de saison. Les Pistons jouent la carte de la jeunesse et donnent surtout du temps de jeu aux Isaiah Stewart, Jalen Duren et Marvin Bagley III.

Quant aux Mavericks, ils sont fournis à l'intérieur avec JaVale McGee, Dwight Powell ou encore Maxi Kleber et Christian Wood, mais ils peinent à dominer sous les panneaux. Ils sont notamment la pire équipe de la ligue au rebond. Un Noel comme celui aperçu à New York en 2020/2021 serait donc fort utile dans le Texas.

Surtout que le pivot connaît bien la franchise de Dallas. Il a porté ces couleurs en 2017 et 2018 et les dirigeants lui avaient fait une proposition en or : un contrat de 70 millions de dollars sur quatre ans. Il avait refusé après avoir écouté les conseils de son agent Rich Paul. S'estimant mal orienté, puisqu'il n'a jamais retrouvé une telle offre ensuite, le joueur avait alors attaqué son agent en justice.