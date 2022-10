NBA : Zion Williamson a brillé pour son retour

Il n'avait pas joué depuis mai 2021, manquant ainsi l'intégralité de la saison passée. Comme d'autres joueurs (Kawhi Leonard, Jamal Murray ou Ben Simmons), Zion Williamson était donc très attendu pour son premier match de la saison régulière, à Brooklyn, mercredi soir. Surtout que sa franchise a des ambitions élevées après une saison dernière réussie. Après la victoire des siens et une belle performance de sa part, il est évident que la star des Pelicans n'a pas déçu. Ses coéquipiers et son coach sont ravis de le revoir à ce niveau et même Kevin Durant le concède en donnant les statistiques de son adversaire. « Il a l’air en bonne forme, il a l’air bien. 25 points, 9 rebonds, c’est normal pour lui. »

Le All-Star 2021 a affiché les mêmes qualités que lors de ses deux premières années en NBA : de la puissance, des finitions près du cercle et une remarquable capacité à enfoncer ses adversaires. Ben Simmons en l’occurrence, bien en peine pour le ralentir. « Il y a eu des tirs où je me suis dit que c’était bon, mais ce n’est pas rentré », explique un Zion logiquement encore rouillé. « Mes coéquipiers sont là pour moi, ils me disent de rester agressif, de continuer d’attaquer, d’être moi-même. Ils sont près de moi donc ma confiance va rester très élevée. »

Une confiance qui doit se transformer en alchimie car après presque 18 mois sans jouer, la star ne connaît quasiment pas ses coéquipiers. Avant cette rencontre inaugurale, deux joueurs seulement avaient déjà évolué avec Zion en 2020/2021 : Brandon Ingram et Naji Marshall. Il y a donc tout à construire. « Il y a de la place pour progresser », promet l’ancien de Duke en NCAA. « J’apprends encore à connaître mes coéquipiers. Les choses sérieuses ont commencé désormais, je suis impatient d’avancer. »