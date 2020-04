NBA : Yves Pons s’inscrit à la draft

🔴INFO DRAFT💣



Pons meilleur défenseur de sa Conférence

Et de trois ! Après Killian Hayes (Ulm, 19 ans en juillet) et Théo Maledon (ASVEL, 19 ans en juin), attendus au premier tour de la draft NBA 2020, un troisième Français a décidé de s’inscrire à l’événement prévu le 25 juin prochain à Brooklyn (mais rien n’est certain en cette période de pandémie de coronavirus). Il s’agit d’Yves Pons, l’ailier (ou arrière) de 21 ans évoluant depuis trois saisons à l’Université de Tennessee. Le natif d’Haïti, adopté par des parents français et passé par l’INSEP et le Centre fédéral, l’a annoncé au site spécialisé Envergure.Cette saison, Yves Pons tournait à 10,8 points et 5,4 rebonds de moyenne en 31 matchs avec les Volunteers et a été élu meilleur défenseur de sa Conférence. Mais il se laisse tout de même la possibilité de renoncer à la draft au dernier moment pour faire une dernière année en NCAA. Champion d’Europe U16 en 2014, 6eme du Mondial U17 2016 et 4eme de l’Euro U20 2019 avec les Bleuets, Yves Pons pourrait être drafté en 40eme position selon le site spécialisé nbadraft.net.