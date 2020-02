NBA : Young cartonne, Milwaukee et Houston tiennent leur rang

Le match de la nuit : Philadelphia – Brooklyn

Les neuf jours sans match pour cause de All Star Break n’ont pas interrompu la série de victoires de Philadelphia ! Les 76ers, cinquièmes de la Conférence Est, ont enchaîné un quatrième succès de suite, face à Brooklyn, septième : 112-104 après prolongation. Désormais officiellement privés de Kyrie Irving jusqu’à la fin de saison pour cause de blessure à l’épaule droite, les Nets vont tenter de se qualifier malgré tout pour les play-offs, mais ce jeudi, la marche était trop haute, même s’ils ont très bien résisté. Si Philadelphia, privé de Ben Simmons (touché au dos), a parfaitement débuté le match en comptant jusqu’à seize points d’avance dans le premier quart, Brooklyn a répondu de façon éclatante, avec un 32-16 dans le deuxième quart, pour mener 52-42 à la mi-temps. Les 76ers sont revenus petit à petit, égalisant en fin de troisième quart, et c’est finalement Joel Embiid qui a envoyé les deux équipes en prolongation en inscrivant ses deux lancers-francs à seize secondes de la fin (103-103). Une prolongation où les Nets n’ont pas vu le jour, encaissant un 9-1, avec deux nouveaux lancers-francs d’Embiid pour conclure, qui permettent au Camerounais de terminer avec 39 points (dont 18/19 aux lancers-francs), auxquels il faut ajouter 16 rebonds. En face, Caris LeVert finit avec 25 points, 6 rebonds et 5 passes.





Le MVP de la nuit : Trae Young

Arrivé en NBA la saison dernière, Trae Young (21 ans) avait déjà franchi la barre des 40 points à dix reprises, avec deux notamment deux matchs à 49 points contre Chicago le 1er mars 2019 et contre Indiana le 29 novembre dernier. Mais il n’avait jamais atteint le cap des 50 points. C’est désormais chose faite, avec son carton réussi contre Miami pour, qui plus est, une victoire d’Atlanta sur le score de 129-124 ! Les Hawks ont très peu mené lors de cette partie, mais ont fini en trombe, avec un 10-0 dans les deux dernières minutes. Trae Young n’a marqué « que » trois points lors de ce money-time, mais il termine tout de même à 12 sur 25 aux tirs (dont 8 sur 15 à 3pts) et 18 sur 19 aux lancers-francs. Il a notamment inscrit 20 points des 39 points inscrits par son équipe dans le dernier quart. Trae Young devient ainsi le deuxième joueur, après LeBron James, à dix matchs à plus de 40 points au compteur à moins de 22 ans. Les 28 points et 19 rebonds de Bam Adebayo pour le Heat sont, du coup, presque passés inaperçus.





Le flop de la nuit : Memphis

A part Miami, la seule équipe à avoir perdu contre une équipe moins bien classée cette nuit est Memphis, tombé à Sacramento sur le score de 129-125. Huitièmes de la Conférence Ouest avec trois victoires d’avance sur Portland, les Grizzlies ont échoué face au treizième, qui restait sur deux défaites de suite. Les Kings ont mené quasiment du début à la fin lors de ce match (70-61, mt), comptant jusqu’à 18 points d’avance au milieu du troisième quart, dans le sillage d’un Harrison Barnes des grands soirs (32pts à 7/11 à 3pts). Même s’ils sont revenus presque à hauteur en fin de match, les Grizzlies de De’Anthony Melton (24pts, record en carrière) n’ont pas réussi à renverser les Californiens.

Le Français de la nuit : Sekou Doumbouya

Seuls deux Français ont foulé les parquets NBA ce jeudi, et c’est Sekou Doumbouya qui s’est mis le plus en évidence, malgré la défaite de son équipe. Le joueur de Detroit a inscrit 8 points, pris 5 rebonds et délivré 3 passes décisives, mais c’est bel et bien Milwaukee qui est venu s’imposer 126-106 chez les Pistons en menant quasiment de bout en bout, avec jusqu’à 34 points d’avance. Doumbouya, présent dans le cinq majeur de Detroit pour la première fois depuis le 5 février, est le joueur des Pistons qui a plus joué (34min).

NBA - SAISON REGULIERE

Jeudi 20 février 2020

Detroit Pistons - Milwaukee Bucks : 106-126

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 34 minutes de jeu, 8 points (3 sur 8 aux tirs, dont 2/7 à 3pts), 5 rebonds, 3 passes, 1 ballon perdu, 3 fautes



Chicago Bulls - Charlotte Hornets : 93-103

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué

>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas joué



Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets : 112-104 ap

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 16 minutes de jeu, 5 points (2 sur 5 aux tirs, dont 0 tir à 3pts), 5 rebonds, 1 passe, 2 contres subis, 3 ballons perdus, 1 faute



Golden State Warriors - Houston Rockets : 105-135

>>> William Howard (HOU) n'a pas joué



Atlanta Hawks - Miami Heat : 129-124

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies : 129-125