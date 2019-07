NBA : Yabusele et Boston, c'est fini

L’aventure de Guerschon Yabusele avec les Celtics touche à sa fin. Drafté en 16e position en 2016 et dans le roster de la franchise ces deux dernières saisons, l’intérieur tricolore s’apprête à être coupé, à en croire Yahoo Sports.

Boston Celtics forward Guerschon Yabusele - the team’s No. 16 pick in the 2016 NBA Draft - will be waived, league sources tell Yahoo Sports.