NBA / Westbrook : « J’ai désormais bouclé la boucle »

Westbrook évoque sa relation avec Bryant

Russell Westbrook est enfin un Laker. Transféré fin juillet des Washington Wizards aux Los Angeles Lakers, le meneur de 32 ans va donc enfin pouvoir réaliser un rêve, comme il l'a confié en conférence de presse. «Mais ensuite, je faisais machine arrière en me disant que ça n’arriverait jamais. C’est incroyable. Je vais pouvoir être constamment avec mes enfants, mes parents, ma femme. Que demander de plus ? Je pense que je n’ai pas encore réalisé. J’ai grandi non loin d’ici, j’ai vu les parades de champion, j’essayais de manquer l’école pour aller les voir.», a notamment confié le nouveau numéro 0 de la franchise californienne. Forcément, l'intéressé a eu une pensée pour Kobe Bryant, l'ancienne gloire des Lakers décédée le 26 janvier 2020.



« Ça n’a jamais quitté mon esprit. Les choses dont on parlait, lui et moi, sur le fait d’être un jour un joueur des Lakers, ce que ça impliquait. C’est fou d’y penser et ce sera toujours présent en moi dès que je porterai le maillot des Lakers, a par la suite reconnu Westbrook, lui qui a évolué à ses côtés lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres et lors de plusieurs éditions des All-Star Games. "Je pense que c’est la chose qui nous a rapprochés au départ, le fait d’être des compétiteurs et de ne jamais prendre un match de repos. Nous avons commencé à avoir une meilleure relation en dehors du parquet en tant que frères et à parler de choses en dehors du basket et de ce que nous avons pu faire sur les parquets. Et pour moi, c’est la chose la plus importante que j’ai pu chérir de Kobe et que je continuerai à chérir. »

Rob Pelinka, le GM des Lakers, a également commenté l'arrivée du meneur. « C’était une opportunité d’être agressif et de prendre une décision qui va augmenter nos chances de gagner ce 18eme titre. On est obsédé par l’idée de ramener un 18eme trophée à cette ville », a-t-il notamment expliqué.