NBA : Westbrook et Bogdanovic récompensés

Record en carrière pour Bogdanovic

Westbrook à l’Est, Bogdanovic à l’Ouest ! Russell Westbrook et Bojan Bogdanovic ont été élus meilleurs joueurs de la semaine passée, comme l’a annoncé la NBA ce lundi. C’est déjà la vingtième fois que le meneur de Washington, âgé de 32 ans, reçoit cette distinction honorifique, lui qui avait été élu meilleur joueur de la semaine pour la première fois de sa carrière en février 2010, lorsqu’il jouait à Oklahoma City. Mais c’est la première fois qu’il est récompensé depuis novembre 2018 ! Il n’avait en effet jamais été considéré comme le meilleur joueur de la semaine la saison passée à Houston, ni depuis son début de saison à Washington.Les Wizards ont remporté trois de leurs quatre matchs de la semaine, et Westbrook a tourné à une incroyable moyenne de 22,3 points, 17,3 rebonds et 18,3 passes ! Grâce notamment à lui, Washington (9eme) est très bien parti pour disputer le play-in, malgré un début de saison très décevant.Du côté de l’Ouest, c’est un joueur beaucoup moins habitué au titre de joueur de la semaine, Bojan Bogdanovic, qui a été récompensé. L’ailier (ou ailier fort) de 32 ans, qui porte les couleurs de Utah depuis deux saisons, a été élu pour la deuxième fois de sa carrière, après février 2019 lorsqu’il jouait à IndianaLe Jazz a remporté ses quatre matchs de la semaine et Bogdanovic a tournée à 29,3 points, 4,5 rebonds et 1,5 passes de moyenne. Dans le sillage de "Bogey", Utah a creusé l'écart avec Phoenix, qui avait un temps pris la tête de la Conférence Ouest, avec désormais deux victoires sur les Suns.