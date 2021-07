NBA : Westbrook chez les Lakers !

La draft 2021 venait à peine de commencer, avec les Detroit Pistons qui avaient choisi en n°1, comme attendu, Cade Cunningham, lorsque la "bombe" est tombée. Russell Westbrook va rejoindre les Los Angeles Lakers ! Le spécialiste des triples-doubles va rejoindre LeBron James et Anthony Davis pour former un "big three" de premier rang et tenter de redorer le blason de la franchise violette et or, éliminée dès le premier tour des play-offs par Phoenix en 2021 après avoir remporté le titre en 2020. Le joueur de 32 ans arrive en échange de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, le choix n°22 de la draft de ce jeudi et des deuxièmes choix de la draft 2024 et 2028. Arrivé il y a un peu moins de huit mois à Washington, en provenance de Houston et en échange de John Wall, Russell Westbrook avait réussi une brillante saison sur le plan individuel en terminant avec 22,2 points, 11,5 rebonds et 11,7 passes de moyenne en saison régulière et en battant le record du nombre de triples-doubles d'Oscar Robertson (182). Formant un duo redoutable avec Bradley Beal, Westbrook, avait eu du mal à porter les Wizards en début de saison, mais la franchise de la capitale avait fini en boulet de canon, se qualifiant pour le play-in, puis les play-offs, avant une défaite au premier tour contre Philadelphia (4-1). Reste désormais à voir ce que fera Bradley Beal, suite au départ de son compère...

Harrell a déçu chez les Lakers

Avec l'arrivée de Russell Westbrook, les Lakers s'offrent une troisième star et perdent des joueurs qui n'ont pas convaincu lors de la dernière saison, à l'image de Montrezl Harrell (27 ans), arrivé des Clippers et qui n'a pas apporté tout ce que les champions en titre souhaitaient, ou Kyle Kuzma (26 ans), drafté en 2017, champion en 2020, mais qui n'a pas franchi de cap en 2021. Kentavious Caldwell-Pope (28 ans) était lui aussi arrivé en 2017 et va donc s'offrir un nouveau challenge dans la capitale.