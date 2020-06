NBA – Washington : Davis Bertans refuse de reprendre la saison

Le commissionnaire de la NBA Adam Silver avait prévenu que si un joueur refusait de prendre part à la reprise de la saison à Orlando le 30 juillet, quelle que soit la raison (santé, éloignement familial, lutte sociale…), il ne serait pas sanctionné. Ce lundi, le nom d’un premier joueur renonçant à reprendre la saison a fuité. Il s’agit, selon ESPN, de Davis Bertans. L’ailier fort letton de 27 ans, qui évolue depuis cette saison aux Washington Wizards après avoir débuté en NBA à San Antonio en 2016, arrive en fin de contrat cet été et ne souhaite pas prendre de risques. Déjà victime de deux graves blessures aux ligaments du genou en 2013 (avec le Partizan Belgrade) et en 2015 (avec Vitoria), le Letton (drafté en 2011 par Indiana, dont il n’a jamais porté les couleurs), craint une troisième blessure qui le priverait d’un gros contrat, alors que la free-agency débutera en octobre prochain. Toujours selon ESPN, les Wizards seraient totalement d’accord avec cette décision et resteraient déterminés à prolonger son contrat.

Bertans réalisait sa meilleure saison

Cette saison, Bertans a tourné à 15,4 points (record en carrière presque doublé) et 4,5 rebonds de moyenne en 29 minutes et 54 matchs, en sortie de banc. En ne finissant pas la saison avec les Wizards, le Letton, qui devait gagner 7 millions de dollars cette saison, s’assoit sur 604 752 dollars (soit 537 042 euros), selon les calculs d’ESPN, si la franchise de la capitale ne se qualifie pas pour les play-offs. Neuvième de la Conférence Est, à six victoires du huitième, Orlando, Washington a peu de chances de disputer les phases finales, puisque seulement huit matchs de saison régulière seront disputés à Orlando. Pour la huitième place, un barrage se déroulera entre le huitième et le neuvième, si le neuvième compte quatre victoires de retard ou moins sur le huitième (sinon, le huitième serait directement qualifié pour les play-offs).