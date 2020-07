NBA - Washington : Bientôt libre, Mahinmi espère rester dans la Ligue

Le contingent français de NBA pourrait bien perdre l'un de ses éléments. En effet, Ian Mahinmi, âgé aujourd'hui de 33 ans et pensionnaire de la franchise des Washington Wizards depuis 2016, sera libre cet été. Si son avenir reste donc pour le moment indécis, cela n'empêche pas le natif de Rouen d'être totalement sûr de lui et de savoir exactement ce qu'il veut. En effet, dans une interview accordée au Figaro, le basketteur a clairement indiqué qu'il souhaitait continuer à évoluer au sein de la NBA, et ce dès la saison prochaine : « Bien sûr que je veux rester en NBA, ça c'est clair et net. Au-delà de ça, c'est trop tôt, je ne peux pas encore en parler. Je veux vraiment finir cette saison du mieux possible, et après, on parlera de la saison prochaine. Je ne veux pas trop commencer à me projeter alors que la saison n'est pas encore terminée. »

La free agency ne débutera pas avant la mi-octobre

Alors que la saison 2019-20 reprendra ses droits à compter de ce jeudi 30 juillet, le pivot n'a donc pas souhaité en dire plus sur l'endroit où il évoluera ensuite. L'international français aux 32 sélections va également devoir prendre son mal en patience, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières du moment, la free agency ne débutera qu'à partir de la mi-octobre. En 2005, Ian Mahinmi, alors âgé de moins de 20 ans, a été drafté en 28eme position par les San Antonio Spurs. Une véritable surprise à l'époque, puisqu'il était un inconnu, lui qui débarquait alors du Havre, son club formateur. Depuis, le pivot a disputé pas moins de 618 matchs de NBA, avec les San Antonio Spurs, les Dallas Mavericks, les Indiana Pacers et donc les Washington Wizards. Avec ces derniers, depuis le début de cette saison 2019-20, Ian Mahinmi a tourné, en moyenne, à 7,4 points et 5,4 rebonds par match.