NBA - victime d'une fracture au visage, Embiid absent pour une durée indéterminée

Le pivot a été blessé par un coup de coude de son compatriote des Toronto Raptors Pascal Siakam en fin de match jeudi, alors que les Sixers menaient de 29 points dans le dernier quart-temps de ce match N.6 qu'ils ont remporté pour avancer au second tour des play-offs. Selon ESPN et The Athletic, Joel Embiid a souffert d'une commotion après ce choc et d'une fracture de l'orbite de l'oeil droit.

L'intérieur, qui fait partie des finalistes pour le titre de meilleur joueur (MVP) de la saison, avait déjà souffert d'une blessure similaire à l'oeil gauche en 2018: il avait dû être opéré, et son absence avait duré trois semaines.

Embiid s'était déjà blessé pendant le match N.3 face aux Raptors et souffrait depuis d'une déchirure ligamentaire au pouce droit, mais le joueur et son équipe préféraient attendre la fin des play-offs pour envisager une intervention chirurgicale. Les Sixers affronteront à partir de lundi le Heat de Miami en demi-finale de la conférence Est.