NBA : Vers un retour à la normale la saison prochaine

Retour à la normale en NBA ! Après deux saisons perturbées par la pandémie de coronavirus, l’exercice 2021-2022 devrait retrouver un calendrier classique, avec un début de saison en octobre et des Finales en juin. C’est en tout cas ce que la NBA a annoncé à ses équipes ce jeudi, selon l’Associated Press. Si tout va bien, les camps d’entraînement débuteront le 28 septembre, soit 68 jours après un éventuel Match 7 des Finales 2021 (et 52 jours après la finale des JO de Tokyo) puis la saison régulière commencera le 19 octobre. La date de la fin de saison régulière n’est pas encore connue, car la NBA n’a pas encore décidé si elle mettait à nouveau en place un play-in, comme lors des deux dernières saisons, pour déterminer les dernières équipes qualifiées pour les play-offs. Selon l’Associated Press, rien n’indique que le play-in sera supprimé, et dans ce cas, la saison régulière se terminerait le 10 avril et le play-in aurait lieu du 12 au 15 avril.

Les Raptors pourront-ils retourner au pays ?

Les play-offs commenceront le 16 avril et les Finales le 2 juin, avec un éventuel Match 7 le 19 juin. La draft 2022 aura lieu quatre jours plus tard, le 23. Les Los Angeles Lakers et le Miami Heat, qui n'avaient eu que 51 jours de repos entre leur dernier match des Finales 2020 et le début du camp d'entraînement, ont été éliminés au premier tour des play-offs cette saison et cette fatigue accumulée y était sans doute pour quelque chose. Cette année, ces joueurs auront donc quatre mois de repos, sauf ceux qui vont disputer le tournoi olympique, bien sûr. Après avoir joué 72 matchs de saison régulière cette saison, les franchises devraient en jouer 82 la saison prochaine, comme d'habitude, avec quatre matchs contre les équipes d’une même division et deux contre les équipes de la Conférence adverse. Reste désormais à savoir si les restrictions de voyage seront assouplies et si les Toronto Raptors pourront de nouveau jouer au Canada, après avoir disputé tous leurs matchs à « domicile » cette saison à Tampa Bay.