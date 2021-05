NBA - Utah : Vers une fin de saison régulière sans Mitchell

Il devait manquer quelques matchs et faire son retour pour préparer les play-offs avec Utah, ce ne sera probablement pas le cas. Mal retombé sur une tentative d’interception le 16 avril contre les Indiana Pacers (119-111), Donovan Mitchell, qui s’est vu diagnostiquer une entorse de la cheville droite, doit patienter avant de faire son retour à la compétition. Selon ESPN, l’arrière du Jazz aux 26,4 points de moyenne par rencontre a été réévalué par sa franchise et sera absent encore une semaine, soit jusqu’à la fin de la saison régulière. Une dernière ligne droite dans laquelle le Jazz sera confronté à Houston, Golden State, Portland, Oklahoma City et Sacramento. Son équipe ne souhaite prendre aucun risque en vue des play-offs même si « Spida » continue se rapprocher de plus en plus d’un retour. Il sera d’ailleurs réévalué la semaine prochaine.

Un retour au début des play-offs ?

« C'est quelque chose que vous ne voulez jamais voir, surtout quand c'est l'un de vos coéquipiers et de vos leaders. Quand cela arrive, vous faites toujours une petite pause et ensuite vous devez vous recentrer sur le jeu », déplorait Rudy Gobert après la blessure de son coéquipier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Jazz ne s’est pas laissé abattre. Sur le plan comptable, son absence, ajoutée à celle de Mike Conley, est bien gérée par les joueurs de Quin Snyder, vainqueurs de sept de leurs onze derniers matchs, avec une série en cours de quatre succès. La franchise de Salt Lake City va tenter de conserver sa première place à l’Ouest, malgré une menace nommée Phoenix, qui compte une victoire en moins. Si la blessure d’un de ses joueurs cadres n’est jamais une bonne chose par une franchise, Utah peut dans son malheur se satisfaire de voir revenir son numéro 45 au meilleur des moments. Eliminés au 1er tour des play-offs sur les deux dernières saisons, Rudy Gobert et ses compères veulent briser cette mauvaise série et auront besoin de l’adresse de leur meilleur marqueur.