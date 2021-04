NBA - Utah : Une simple entorse de la cheville droite pour Mitchell

Les heures ont été longues pour l’Utah Jazz et ses fans après sa victoire (119-111) vendredi soir sur son parquet contre Indiana. Donovan Mitchell s’est blessé à la cheville droite en plein milieu du troisième quart-temps alors qu’il tentait d’intercepter une passe d’Edmond Sumner. Auteur de 22 points en 21 minutes jusqu’à ce triste événement, l’arrière vedette de la franchise classée première à l’Ouest a dû être aidé par ses coéquipiers pour sortir du terrain. Le pire était à craindre pour Mitchell mais les examens passés par le joueur ont rassuré la franchise de Salt Lake City. Selon ESPN, les résultats de la radio et de l’IRM n’ont révélé aucune blessure grave pour le plus grand bonheur du joueur. Il souffre tout de même d’une entorse, un dénouement heureux au vu des images, et devrait manquer quelques matchs avant d’être autorisé à revenir sur les parquets.

Un ouf de soulagement chez le Jazz

Cette blessure stoppe ainsi le double All-Star dans son élan. Sur quatre matchs consécutifs entre le 8 et le 14 avril, « Spida » a inscrit 41 points contre Phoenix, 37 autres contre Portland et 42 unités face à Washington et Oklahoma City. Pour sa quatrième saison en NBA, le joueur de 24 ans est l’auteur de son meilleur exercice au niveau des statistiques. Avec 26,4 points de moyenne par match, il est le onzième meilleur marqueur de la Ligue et le premier de son équipe. Donovan Mitchell délivre également 5,2 passes décisives et prend 4,4 rebonds de moyenne. Cette blessure intervient quand le Jazz doit affronter à deux reprises une équipe des Lakers amputée de ses deux stars LeBron James et Anthony Davis avant de croiser le fer avec Houston, dernier de la Conférence Ouest. Le numéro 45 du Jazz va pouvoir souffler. Il a débuté 53 des 56 matchs joués par le Jazz cette saison, avec une moyenne de 33,4 minutes par rencontre.