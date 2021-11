NBA - Utah : Une simple amende pour Gobert et Turner

The following has been announced by the NBA. pic.twitter.com/JCgiJXjlw4

Une simple amende pour Gobert et Turner

Rudy Gobert sera bien présent sur le parquet de l’EnergySolutions Arena ce samedi. Le pivot français du Jazz était potentiellement sous le coup d’une suspension à la suite de l’altercation qu’il a eu avec Myles Turner lors de la défaite à domicile de l’équipe d’Utah face aux Pacers ce jeudi dans le cadre de la saison régulière du championnat NBA. A quatre minutes du terme de la rencontre, les deux joueurs s’étaient toisés sans en venir aux mains après une succession d’incidents. Tout d’abord, après un contre assez limite de la part de Myles Turner, Rudy Gobert était allé au sol et avait alors attrapé son adversaire par le short. N’appréciant visiblement pas le geste du Français, le pivot de l’équipe d’Indiana s’était alors brusquement relevé avant de pousser dans le dos le pivot du Jazz. Se retournant, Rudy Gobert s’était alors saisi des bras de son adversaire. Face à cette situation, les deux joueurs ont écopé sur l’instant d’une faute technique et avaient été exclus de la rencontre.Cet incident entre les deux joueurs a vu la NBA intervenir pour sanctionner tant Rudy Gobert que Myles Turner. Toutefois, alors qu’aucun coup n’a été échangé entre les deux joueurs, le recours à une suspension pour un ou plusieurs matchs n'a pas été jugé utile. Les deux intéressés ont toutefois écopé d’une amende. « Rudy Gobert, qui a fait tomber Myles Turner au sol et a provoqué une altercation pour laquelle il a reçu sa deuxième faute technique du match et a été exclu, a reçu une amende de 35 000 dollars (30 600 euros) », a annoncé la NBA dans un communiqué. Concernant le joueur des Pacers, c’est le fait d’avoir aggravé l’altercation qui a été retenu. « Myles Turner a lui écopé d'une amende de 25 000 dollars (21 900 euros) pour avoir aggravé l'altercation en poussant Rudy Gobert, ce qui lui a valu une faute technique et d'être exclu », ajoute la ligue nord-américaine. Des sanctions minimes qui permettront aux deux joueurs de retrouver les parquets immédiatement.