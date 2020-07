NBA : Utah Jazz, un équilibre à trouver

Malgré sa quatrième place dans une très dense conférence Ouest, Utah est dans l'incertitude. La première franchise touchée par le Covid-19 va devoir s'assurer que le groupe n'a pas été trop impacté par la contamination de Rudy Gobert. Accusé de négligence, le Français avait essuyé les critiques de Donovan Mitchell, l'autre star du Jazz. En désaccord, les deux stars de l'effectif vont devoir trouver un terrain d'entente sur le parquet et dans le vestiaire. « On a dit ce qu'on avait à se dire. On est sur la même longueur d'onde, on veut tous les deux gagner » avait annoncé le pivot pour mettre un terme aux rumeurs. Mais si dans le vestiaire, la paix peut être retrouvée de manière temporaire pour remplir les objectifs, c'est sur le terrain que l'alchimie devra être parfaite. Entre l'arrière et son intérieur, il y avait déjà eu des tensions au sujet du partage de la balle. Le duo fonctionne bien sur les pick and roll mais moins quand le natif de Saint-Quentin est installé dans la raquette en attente de bons ballons. Ce problème devra être réglé pour permettre à Utah de profiter au maximum de ses deux All-Star.

Utah sur courant alternatif pendant la saison Cet équilibre sera d'autant plus important que le deuxième meilleur scoreur de l'équipe n'est pas du voyage à Orlando. Opéré du poignet droit, Bojan Bogdanovic manquera le reste de la saison. Le shooteur croate tournait à 20,2 points par match à 41% à 3-points. George Niang et Mike Conley sont notamment attendus pour faire oublier son absence. Mais sans cette arme offensive extérieure, Quin Snyder va devoir retravailler ses systèmes. Une nécessite car le Jazz était parfois branché sur courant alternatif. La franchise basée à Salt Lake City a enchaîné les longues séries de victoires avec des passages à vide. Une irrégularité impossible dans cette fin de saison. Il reste huit matchs pour aller chercher une place sur le podium de la Conférence Ouest. Un bon moyen d'envoyer un message à la concurrence. Pour y arriver, Utah devra montrer son meilleur visage face à aux Pelicans, Lakers (2 fois), Grizzlies, Spurs (2 fois), Nuggets, Mavericks et au Thunder. Et espérer que cet équilibre tienne jusqu'au bout de l'aventure.