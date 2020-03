NBA – Utah : Gobert rassure ses fans et fait passer un message

Quatre jours après avoir appris qu'il était touché par le coronavirus, ce qui a entraîné la suspension de la saison NBA (ce qui aurait, de toute façon, été le cas un peu plus tard même si aucun joueur n'avait été touché), Rudy Gobert, qui avait déjà présenté ses excuses pour sa négligence, a tenu à rassurer et remercier ses fans, dans une vidéo publiée sur le site de la NBA, mais surtout à faire passer un message de prévention : « Salut tout le monde, je voulais vous donner de mes nouvelles. D’abord, je voulais remercier tous les gens qui m’ont soutenu, toute cette énergie positive que vous m’avez apportée. Cela veut dire beaucoup pour moi. De mon côté, je me sens un peu mieux chaque jour. Merci au personnel de santé de l’Utah et d’Oklahoma City, et à toutes les super personnes autour de moi. Vous le savez déjà mais je veux vous répéter de continuer à vous laver les mains fréquemment, avec de l’eau et du savon, éviter de toucher votre visage, votre nez, vos yeux, éviter d’avoir des contacts non nécessaires avec les gens. C’est pour vous protéger et protéger les gens autour de vous. Je regrette de ne pas avoir pris la chose plus sérieusement. J’espère que plus personne ne fera comme moi, car ensemble, on peut le faire. Faites attention à vous, restez en sécurité. » Espérons que le message soit passé...