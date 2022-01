NBA - Utah : Gobert absent jusqu’au All Star Game ?

Blessé au mollet il y a trois jours lors de la défaite de Utah sur le parquet de Golden State, Rudy Gobert n’a pas participé aux deux matchs suivants de la franchise de Salt Lake City, qui se sont soldés par deux défaites contre le leader de la Conférence Ouest, Phoenix. Alors que dans un premier temps, le pivot français ne devait être absent que pour une seule de ces rencontres contre les Suns, il pourrait finalement être éloigné des parquets pendant plusieurs semaines car la franchise (déjà privée de l’autre superstar Donovan Mitchell, victime d’une commotion cérébrale) ne veut prendre aucun risque avec lui. « Nous allons être assez précautionneux avec son élongation du mollet, a déclaré mercredi le manager général de Jazz Justin Zanik. Je pense qu'il y a de fortes chances qu’il revienne avant le All Star Break (qui débute le 18 février, ndlr). Je ne vois pas cette blessure comme une absence de trois semaines. Il faudra voir quotidiennement comment il se sent et mettre du temps entre la blessure et son retour. Je ne veux pas dire qu'il reviendra dans sept ou dix jours – bien qu'il le puisse. Mais cela pourrait aussi prendre quelques semaines. »

Sa première blessure depuis 2017-18

Depuis le début de saison, Rudy Gobert (16pts, 15,1rbds de moyenne) a manqué cinq matchs après avoir contracté le coronavirus, et donc deux suite à sa blessure au mollet, et Utah n’a gagné qu’une seule rencontre en son absence.D'ici le All Star Break, Utah, quatrième de la Conférence Ouest (30v-19d) doit affronter Memphis, Minnesota, Denver, Brooklyn, New York, Golden State, Orlando, Houston et les Los Angeles Lakers, avant une pause de neuf jours. Reste à savoir si Rudy Gobert sera sélectionné pour le All Star Game, prévu le 20 février à Cleveland, et s'il pourra s'y rendre le cas échéant.