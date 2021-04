NBA : Utah et les Clippers s'inclinent à l'extérieur, Phoenix fait tomber les Knicks

April 27, 2021 07:50 Onze matchs étaient au programme de la nuit en NBA, et ils ont notamment vu la victoire de Phoenix sur le parquet de New York, qui s'incline après neuf succès de rang. Utah et les Clippers se sont quant à eux inclinés à Minnesota et New Orleans.