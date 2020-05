NBA, une reprise au ralenti

Love : "Ça m'a fait beaucoup de bien"

Ils n’étaient finalement que deux franchises à reprendre les entraînement individuels vendredi, alors qu’une quinzaine d’équipes avaient reçu l’autorisation de la part de la NBA, après deux mois d’arrêt causés par la pandémie de coronavirus. Si les Nuggets ont reporté cette réouverture à lundi, et que le Magic va également attendre, les Blazers et les Cavaliers étaient bien de retour.Une reprise optionnelle pour les joueurs et en petit comité. Ils étaient ainsi neuf à Portland alors qu’à Cleveland, deux groupes sont venus s’entraîner, le premier comprenant Kevin Love, Larry Nance Jr, Cedi Osman et Ante Zizic. "C’était formidable. Mais honnêtement, c’était plus important mentalement que physiquement", a confié Nance Jr au New York Times.Concrètement, il n’y pas eu de test de contamination au Covid-19, mais la température de chaque joueur a été prise lors de son arrivée au centre d’entraînement. Ils avaient chacun un demi-terrain pour s’entraîner avec un assistant coach masqué et ganté, et personne ne pouvait s’approcher à moins de 12 pieds (3,6 mètres) l’un de l’autre.Et les douches sont évidemment interdites. "Ce n’est pas bon pour quelqu’un comme moi, qui transpire beaucoup, a réagi pour ESPN un Kevin Love ravi de cette reprise, même dans ces conditions très particulières. C’était un vrai shoot de dopamine. Revenir ici, et retrouver un peu de normalité m’a fait beaucoup de bien. Je joue depuis plus de 25 ans au basket, et je n’avais jamais passé autant de temps sans toucher le ballon." Pour la reprise collective, il va en revanche falloir prendre son mal en patience.