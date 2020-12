NBA : Une rentrée avec Harden pour Houston

Après un faux-départ, Houston va pouvoir lancer sa saison NBA ce samedi. Même si le match inaugural contre Oklahoma City a été reporté à cause d'un trop grand nombre de cas de Covid-19 au sein de l'effectif texan, neuf joueurs ont été autorisés à se rendre à Portland pour affronter les Blazers. C'est un de plus que la limite fixée par la Ligue. Parmi les joueurs présents pour affronter les partenaires de Damian Lillard, on retrouve James Harden. L'arrière a eu le feu vert pour jouer malgré une infraction au protocole sanitaire. En début de semaine, une vidéo de lui sans masque à un évènement public visiblement organisé dans une boîte de nuit avait beaucoup fait parler. Alors qu'il aurait pu être suspendu, la NBA lui a simplement infligé une amende de 50 000 dollars. Les tests PCR réalisés depuis cet écart de conduite ont été négatifs. Le meilleur scoreur des trois dernières saisons sera donc apte pour jouer malgré un contexte pesant.

James Harden sera là mais quid de sa motivation ?

Le match dans l'Oregon va permettre de tester sa motivation. Alors que le joueur de 31 ans veut partir, ses dirigeants ne semblent pas prêts à l'échanger. Cette situation n'a pas été sans heurt au quotidien puisque l'ancien MVP, après avoir manqué la reprise de l'entraînement, aurait été à l'origine de plusieurs altercations au sein du groupe entraînée par Stephen Silas. L'entraîneur, qui dirigera son premier match NBA ce samedi soir sera privé de nombreux joueurs. Ben McLemore et Kenyon Martin Jr. ont contracté le Covid-19. Ils ont été placés en quarantaine tout comme les cas contacts : DeMarcus Cousins, Eric Gordon, Mason Jones et John Wall, la principale recrue de l'inter-saison. Même si James Harden est là et motivé, Houston sera largement affaibli pour son premier match de la saison.