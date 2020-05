NBA : Une paire portée par Michael Jordan vendue 517 000 euros

Retraité depuis 2003, Michael Jordan n’a jamais semblé aussi à la mode depuis qu’il a quitté les parquets ! Alors que la série « The Last Dance », qui retrace sa dernière saison victorieuse avec les Chicago Bulls en 1997-98, fait actuellement un carton sur Netflix (les deux derniers épisodes seront diffusés ce lundi), c’est une paire de baskets portées par celui qui est considéré comme le meilleur basketteur de l’histoire qui a battu un record ce dimanche. Jamais une paire de baskets n’avait été vendue aussi chère ! En effet, des Air Jordan 1 sont parties pour 560 000 dollars, soit 517 000 euros, lors de la vente organisée par la maison Sotheby’s, qui les avait estimées entre 100 000 et 150 000 dollars.

Des baskets portées en 1984-85

« Je pense que ces Air Jordan portées en match sont les baskets les plus emblématiques de tous les temps. Il y a plus d'intérêt que jamais autour de Michael Jordan. Cette paire est l'objet de collection le plus précieux actuellement sur le marché », a expliqué le vendeur, le collectionneur Jordan Geller, à l’AFP. Le nom de l’acheteur n’a en revanche pas été dévoilé. La Air Jordan 1, qui est de couleur rouge, blanche et noire, est le premier modèle spécialement créé par Nike pour Michael Jordan, et il les a portées lors de sa première saison NBA, en 1984-85, après avoir été drafté en troisième position par les Bulls.