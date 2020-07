NBA : Une deuxième « bulle » à Chicago ?

Alors que la NBA reprendra le 30 juillet à Orlando, seulement 22 équipes sont concernées, celles qui sont mathématiquement encore en lice pour une qualification en play-offs avec seulement huit matchs de saison régulière à disputer (soit neuf équipes de l’Est et treize de l’Ouest). Mais que vont faire les huit autres équipes de la Ligue ?

La question se pose depuis l’annonce de la reprise de la saison, car ces huit « cancres » (Atlanta, Charlotte, Chicago, Cleveland, Detroit, Golden State, Minnesota et New York) devraient donc rester huit mois et demi (entre mi-mars, date à laquelle la saison a été interrompue par la pandémie de coronavirus et début décembre, date prévue pour la reprise de la prochaine saison) sans jouer le moindre match.

Les franchises sont divisées...

Selon ESPN, la NBA envisagerait donc sérieusement de créer une deuxième « bulle » à Chicago pour réunir ces huit équipes, afin qu’elles puissent s’entraîner et disputer un tournoi (quatre matchs par équipes) au mois de septembre.

Mais tous les coachs ne sont pas forcément en faveur de ce tournoi, à l’image de Dwane Casey, celui de Detroit, qui préférerait organiser un mini-camp avec uniquement les joueurs de son équipe., mais sans préciser si ses stars Stephen Curry et Klay Thompson y participeraient. Les franchises ont demandé deux semaines de réflexion supplémentaire avant de s’engager définitivement dans cette deuxième « bulle ».