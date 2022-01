NBA : Un trop grand relâchement critiqué par Kevin Durant

Durant : « C'est toujours le collectif qui compte »

Kevin Durant avait un message à faire passer. Quelques minutes après le revers concédé par les Brooklyn Nets sur leur parquet face à des Los Angeles Clippers à l’effectif diminué, l’ailier de la franchise new-yorkaise s’est présenté en conférence de presse et n’a pas caché une certaine irritation face à la manière dont son équipe a conclu le match. « Nous nous sommes trop relâchés, a assuré Kevin Durant à cette occasion. On menait de dix points, on a raté des tirs, on a perdu des ballons. On a laissé passer des opportunités. » Faisant écho aux propos de son entraîneur Steve Nash, qui a concédé que son équipe ne méritait pas de l’emporter face aux Clippers, le joueur de 33 ans n’a pas été tendre avec ses coéquipiers. « On est venus ici avec une attitude de m…, a-t-il assuré. En pensant qu'on allait facilement remporter une victoire. » Toutefois, Kevin Durant a ajouté que c’était « naturel » d’avoir une telle attitude « quand une équipe est privée de tant de joueurs en face ».

L’ancien joueur du Thunder et des Warriors a ajouté que son équipe « ne pensait pas perdre un match de cette façon », face à des Clippers qui « jouent avec des gars qui viennent de la G-League ». Toutefois, Kevin Durant espère que ses coéquipiers vont « garder cette défaite en tête ». « Il faut comprendre l'importance du travail individuel au service du collectif. Il faut qu'on s'améliore sur ce point, a ajouté l’ailier des Nets lors de cette conférence de presse. C'est toujours le collectif qui compte. Donc si vous vous sentez bien après ce match, alors il faut se regarder dans un miroir. » Restant sur deux défaites de suite, la franchise de « Big Apple » aura l’occasion de se relancer ce lundi à l’occasion de la réception des Memphis Grizzlies alors qu’un choc face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, qui est juste derrière au classement de la Conférence Est, se profile.

Le résumé de Nets - Clippers