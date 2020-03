NBA : Un Ntilikina record, Houston retrouve le sourire, Brooklyn s'offre les Lakers

Plus d'infos à venir



NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 10 Mars 2020

Indiana Pacers - Boston Celtics : 111-114

>>> Vincent Poirier (BOS) n'a pas joué



Washington Wizards - New York Knicks : 122-115

>>> Ian Mahinmi (WAS) n'a pas joué

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 30 minutes, 20 points (6 sur 9 aux tirs, dont 3 sur 5 à trois points), 2 rebonds, 10 passes, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 5 fautes



Memphis Grizzlies - Orlando Magic : 115-120

>>> Evan Fournier (ORL), blessé, n'a pas joué



San Antonio Spurs - Dallas Mavericks : 119-109

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves : 117-111

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers : 108-103

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns : 121-105

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 2 minutes, 0 point (aucun tir)



Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets : 102-104

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 25 minutes, 13 points (5 sur 13 aux tirs, dont 2 sur 7 à trois points), 2 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 2 fautes



Golden State Warriors - Los Angeles Clippers : 107-131

>>> Joakim Noah (LAC) n'a pas joué