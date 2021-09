NBA - Transferts : Wall vers un départ de Houston, Gordon prolonge à Denver

Dans un peu moins de deux semaines, les camps d’entraînement des franchises NBA vont reprendre, et les équipes ne sont pas encore toutes au complet. A Houston, une place devrait se libérer prochainement dans le roster, car John Wall est sur le départ. Selon Shams Charania de The Athletic, le meneur de tout juste 31 ans et son équipe cherchent une solution de départ, et cela devrait passer par un « trade » (échange). Mais pour cela, les Rockets vont devoir trouver une équipe prête à dépenser 44 millions de dollars cette saison et 47 millions la suivante pour payer le salaire de « No Mercy », qui a encore deux ans de contrat.

Arrivé à Houston le 2 décembre dernier en échange de Russell Westbrook, John Wall a tenté de se relancer dans le Texas après deux ans sans jouer pour cause de blessure. Ses statistiques individuelles ont été correctes, avec 20,6 points et 6,9 passes de moyenne, mais il n’a joué que 40 matchs, dans une équipe qui a rapidement jeté l’éponge et a fini la saison à la dernière place de la Conférence Ouest, avec 17 victoires et 55 défaites. John Wall participera bien au camp d’entraînement des Rockets, mais pas aux matchs, le temps de trouver un point de chute.

Gordon fidèle aux Nuggets

L’autre information d’importance venue de NBA est la prolongation du contrat d’Aaron Gordon à Denver. Arrivé le 25 mars à Denver en provenance d’Orlando, le fameux jour où le Magic s’est également séparé d’Evan Fournier et Nikola Vucevic,(c’est lui qui décidera s’il reste ou non). En 25 matchs de saison régulière avec Denver, il a tourné à 10,2 points et 4,7 rebonds en 26 minutes, puis il a disputé 10 matchs de play-offs, à 11,1 points et 5,4 rebonds de moyenne en 30 minutes.