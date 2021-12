NBA : Towns et Tatum élus joueurs de la semaine

NBA Players of the Week for Week 9.



West: Karl-Anthony Towns (@Timberwolves)

East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/hAhcwXxxHj

— NBA (@NBA) December 20, 2021

Towns attendait ça depuis plus de deux ans

Pas moins de 100 joueurs NBA sont entrés en protocole covid depuis le mois de décembre, mais il en reste encore suffisamment pour disputer la plupart des matchs (sept ont été reportés à ce jour) et pour postuler au titre de joueur de la semaine. Pour la semaine n°9, la NBA a annoncé ce lundi que ce sont Jayson Tatum et Karl-Anthony Towns qui ont été élus. L’ailier (ou ailier fort) de Boston, âgé de 23 ans, a remporté deux de ses trois matchs disputés par les Celtics durant la semaine,Avec désormais 15 victoires pour 15 défaites, la franchise du Massachusetts occupe la septième place de la Conférence Est. C’est la cinquième fois (la première depuis mai 2021) que Tatum est élu joueur de la semaine, la première étant intervenue en février 2020.Le pivot de 26 ans Karl-Anthony Towns, quant à lui, a gagné trois matchs sur trois avec les Minnesota Timberwolves (contre Denver, les Lakers et Dallas),. Comme Tatum, c’est la cinquième fois que le n°1 de la draft 2015 est élu joueur de la semaine, la première étant intervenue en avril 2016. Il n'avait plus reçu cette récompense depuis octobre 2019, preuve de la très bonne de ses Wolves, actuellement huitièmes de la Conférence Ouest (15 victoires - 15 défaites) et qui restent sur quatre victoires de suite.