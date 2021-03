NBA : Toupane rejoint Milwaukee, c'est officiel

Double up 66 https://t.co/lcvouI5W5F

Un contrat de plusieurs années pour Toupane chez les Bucks ?

Après un début de saison très convaincant en G-League, l'antichambre de la ligue nord-américaine, où il avait tourné à 17,9 points, 8 rebonds et 3,3 passes de moyenne sur ses neuf premières apparitions,Toupane avait effectué un essai à Golden State à l'intersaison, mais les Warriors ne l'avaient pas retenu, et c'est finalement dans les couleurs des Santa Cruz Warriors que l'ancien joueur de Strasbourg avait atterri, en attendant de pouvoir de nouveau exprimer tout son potentiel dans la Grande ligue.(mais aussi par le Zalgiris Kaunas , l'Olymoiacos et Malaga en Europe). Comme l'avait annoncé The Athletic ce week-end,dans le cadre d'un contrat de dix jours.Cette fois,Un engagement qui permet à des joueurs non draftés d'intégrer tout de même une franchise et d'y rester au moins 45 jours, avec laPour Toupane, l'avenir en NBA, où il a cumulé 25 matchs depuis le début de sa carrière (3,5 points, 1,3 rebonds de moyenne pour 14,1 minutes par match), passera donc par une pige convaincante chez les Bucks, classés actuellement troisièmes de la Conférence Est. En attendant de connaître le sort du Haut-Rhinois pour sa nouvelle expérience en NBA, la France compte un représentant de plus dans la ligue la plus relevée de la planète.