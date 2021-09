NBA : Toronto va rejouer à la Scotiabank Arena

Plus d’un an et demi après

Un an, sept mois et quatre jours ou plutôt 583 jours après le dernier match disputé dans sa salle, à l’occasion d’un duel avec les Charlotte Hornets (défaite 99-95), Toronto va regoûter au plaisir de jouer devant son public de la Scotiabank Arena. La franchise canadienne a officialisé la nouvelle en rendant public son calendrier de présaison dans lequel deux rencontres sont prévues dans son antre. La première le 4 octobre face aux Philadelphia Sixers et la seconde, une semaine plus tard, le 11 octobre contre les Houston Rockets. Un événement pour, à 2000 kilomètres de ses terres, en raison des strictes restrictions sanitaires imposées par le gouvernement canadien. Si la capacité d’accueil de la salle qui peut rassembler 19 800 personnes en configuration basket n’a pas été annoncée, les Raptors ont leur petite idée sur le sujet., a glissé un porte-parole de la franchise dans des propos relayés par la chaine de télévision canadienne, le Réseau des sports. Cette nouvelle ravira toute la famille des Toronto Raptors, des dirigeants aux joueurs en passant par le public, pour qui l’exercice 2020-2021 a été quelque peu morose. « Notre espoir est de jouer à la maison. Nous ne sommes pas intéressés à regarder ailleurs. Nous allons jouer chez nous. C'est notre but. Nous avons tellement hâte de rentrer à la maison. Nous sommes impatients de rejouer, de renouer avec le basket et la vie. Je suis sincèrement emballé à ce sujet-là », rapportait le mois dernier le président des Raptors, Masai Ujiri. Toronto ouvrira sa saison à domicile le 20 octobre face aux Washington Wizards.