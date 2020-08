NBA - Toronto : Nick Nurse élu coach de l'année

The 2019-20 NBA Coach of the Year is… Nick Nurse! #NBAAwards pic.twitter.com/I8K2RsZz45

La consécration pour Nick Nurse. L'entraîneur des Toronto Raptors, aujourd'hui âgé de 53 ans et en poste depuis juin 2018, a été nommé coach de l'année en NBA pour cette saison 2019-20, après une consultation menée auprès de journalistes spécialisés. Cette annonce a été faite par la Ligue nord-américaine de basketball (NBA), ce samedi., et a même confirmé, en terminant deuxième de la conférence Est, à l'issue de la saison régulière, malgré le départ de Kawhi Leonard du côté des Clippers de Los Angeles, l'été dernier.Cette saison, Toronto dispute donc logiquement les play-offs. D'ailleurs, les Raptors mènent même déjà 3-0 dans leur série du premier tour, contre les Brooklyn Nets. Au palmarès,, son homologue chez les Milwaukee Bucks, titré l'an passé. Cette année, c'est donc Nurse qui le devance, et même largement, avec un total de 470 points.Derrière, Budenholzer ne compte que 147 unités. Troisième, avec 134 points, on retrouve l'entraîneur d'Oklahoma City, à savoir Billy Donovan., le championnat de développement de la prestigieuse Ligue. C'était alors à l'issue de la saison 2010-11.