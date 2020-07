NBA : Thibodeau arrive chez les Knicks

De retour après une suspension d’antenne pour cause d’insulte envers un sénateur américain, Adrian Wojnarowski, le célèbre journaliste d’ESPN a lancé une « Woj Bomb » dont il a le secret ce samedi, au beau milieu du match d’entraînement entre les Lakers et Orlando, à Orlando justement : les New York Knicks ont trouvé leur prochain coach, en la personne de Tom Thibodeau. L’entraîneur américain de 62 ans va signer pour les cinq prochaines saisons, le contrat est en cours de finalisation. Limogé des Minnesota Timberwolves en janvier 2019, Thibodeau a patienté, et le voici récompensé cet été. Mais le challenge est immense, car il devra remettre les Knicks sur la bonne voie, eux qui n’ont plus disputé les play-offs depuis 2013 (défaite 4-2 au deuxième tour contre Indiana). Cette saison 2019-20 s’est terminée en mars, avec un bilan de 21 victoires pour 45 victoires, si bien que la franchise de Big Apple n’a pas été conviée à la reprise de la saison à Orlando, puisqu’elle n’avait plus aucune chance de se qualifier pour les play-offs, avec seulement huit matchs de saison régulière à jouer.

Sa troisième équipe après Chicago et Minnesota

Il y a tout de même un peu de talent dans cette équipe, avec des joueurs comme RJ Barrett, Julius Randle, Dennis Smith Jr, Elfrid Payton, Moe Harkless ou encore Franck Ntilikina. Mais Thibodeau devra trouver la recette pour les faire bien jouer ensemble, ce que n’ont pas réussi David Fizdale puis Mike Miller cette saison. Assistant des Knicks entre 1996 et 2003, Tom Thibodeau va coacher sa troisième équipe en tant qu’entraîneur principal, après avoir passé cinq ans à Chicago (2010-15, cinq campagnes de play-offs, dont une finale de Conférence) et trois à Minnesota (2016-19, une campagne de play-offs perdue contre Houston).