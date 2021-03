NBA - Théo Maledon, décollage réussi pour la Rising Star

Une année normale, Théo Maledon aurait foulé le parquet d'Atlanta ce samedi soir dans le cadre du All-Star Weekend. Malheureusement pour lui, en 2021, sa sélection pour le Rising Stars Challenge ne lui offrira pas la chance de participer à l'évènement de la mi-saison de NBA. Le rookie du Thunder voit quand même ses débuts réussis outre-Atlantique être récompensés.

Du deuxième tour de la draft au All-Star Weekend



Depuis la pré-saison, le meneur montre de belles choses. Malgré une grosse semaine d'absence à cause du protocole sanitaire à la mi-février, le joueur de 19 ans a joué 31 matchs de saison régulière dont 16 en tant que titulaire. Il tourne à 7,8 points, 3 rebonds, 3,3 passes décisives et 1 interception en 25,7 minutes par match. Un bilan très flatteur pour celui qui avait été choisi au deuxième tour de la draft. A Oklahoma City, le Français profite de l'absence de George Hill pour enchaîner les titularisations. Mais il tient surtout à donner tort aux franchises qui avaient préféré l'ignorer. « Je n'ai pas besoin de beaucoup pour me motiver mais là, cette sélection au deuxième tour de la draft, c'est une source de motivation. Les doutes que certains ont eu me permettent de me motiver encore plus. Je cherche à prouver que ce 34eme choix, ce n'est pas la vérité », a expliqué le meneur lors d'une conférence de presse organisée en début de semaine

Un double-double contre Atlanta comme référence



Avec son jeu très juste, l'ancien de l'ASVEL impressionne. Dans une franchise qui laisse les jeunes s'exprimer, Théo Maledon a l'environnement et le temps de jeu qui lui permettent de s’épanouir. « Dès le début, on m'a dit d'être moi-même, on me voulait pour qui je suis », a-t-il expliqué. Cette confiance lui permet de briller sur le terrain. Le natif de Rouen a déjà quelques très belles sorties à son actif comme ses 24 points à 6/6 à 3 points contre Brooklyn fin décembre ou son premier double-double en NBA (13 points, 12 rebonds) contre Atlanta il y a une semaine. Pour lui, ce dernier match est jusque-là le plus abouti de sa jeune carrière en NBA. « J'ai vraiment senti que je pouvais faire les bons choix offensivement et jouer avec un bon rythme. C'est quelque chose que je veux garder pour les matchs à venir », a analysé Théo Maledon.

Mieux que Tony Parker, aussi bien que Russell Westbrook

Avec un double-double avant son 30eme match en NBA, le protégé de Tony Parker a fait mieux que son mentor.Ces accomplissements lui permettent de continuer à surprendre et donc de remplir ses objectifs à l'heure des premiers bilans. « Je pense que j'ai surpris pas mal de monde. Je m'étais préparé pour. C'était mon objectif. J'ai travaillé tout l'été pour me faire ma place et gagner la confiance de mes coéquipiers et des coachs. Je cherche à continuer et encore à progresser » Cette progression pourrait lui permettre de revenir au Rising Stars Challenge l'hiver prochain. Et pour y jouer cette fois.