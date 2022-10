NBA : Team USA prêt à tenter de convaincre Embiid ?

Sources tell me USA Basketball has a confirmed interest in recruiting Philadelphia's Joel Embiid to the national team and hopes to beat out France for Embiid's international commitment. Full story via my Substack: https://t.co/sqfJmgSO0v

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 7, 2022

Team USA en pince pour Embiid

Quel maillot national Joel Embiid va-t-il finir par porter ? Né à Yaoundé, le colosse des Philadelphia 76ers bénéficie de la nationalité camerounaise mais les derniers mois ont changé la donne. En effet, dans un premier temps, le joueur de 28 ans a fait le nécessaire pour obtenir la nationalité française et, ainsi s’ouvrir les portes de la sélection vice-championne olympique. Vincent Collet n’a jamais caché son intérêt pour le pivot de 2,13m et une éventuelle association avec Rudy Gobert. « Je sais qu'il a discuté avec plusieurs de nos joueurs et je pense qu'il devrait jouer avec nous, a confié le sélectionneur des Bleus à l’agence Associated Press en marge de la tournée américaine de Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama. Mais nous respecterons sa décision quelle qu'elle soit. » Toutefois, la donne a une nouvelle fois changé très récemment. En effet, Joel Embiid a obtenu un troisième passeport, américain cette fois. Avec Paris 2024 à l’horizon, le natif de Yaoundé va devoir faire un choix.Le staff de Team USA, emmené par Steve Kerr avec Mark Few, Erik Spoelstra et Monty Williams à ses côtés pour la période 2022-2024, est très attentif à la situation. En effet, selon les informations du réputé journaliste américain Marc Stein, des contacts ont déjà été établi afin d’essayer d’attirer Joel Embiid sous la bannière étoilée en lieu et place de l’équipe de France. Résidant aux Etats-Unis depuis douze ans, ayant fini sa scolarité dans le pays avec deux années au lycée puis une saison sous les couleurs de l’université du Kansas avant de faire le grand saut en NBA, Joel Embiid n’a jamais caché ses attaches avec ce pays, où ses enfants sont nés. Marc Stern ajoute que le Camerounais est vu comme le maillon manquant dans le collectif américain au poste de pivot et serait le parfait concurrent à Bam Adebayo, qui a été performant à ce poste sur le chemin menant au titre olympique à Tokyo, avec un succès en finale face aux Bleus. Un choix qui, s’il n’est pas urgent en raison de l’absence des joueurs NBA pour les fenêtres internationales en milieu de saison, devra tout de même être tranché dans les mois à venir.