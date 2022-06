NBA : Stephen Curry se veut rassurant pour sa jambe

A quatre minutes du terme, Al Horford, le pivot des Celtics, à la lutte avec Curry pour un ballon est lourdement tombé sur sa jambe gauche. Grimaçant de douleur au sol, le double MVP (2015, 2016), si brillant avant ce coup dur (31 pts à 12/22, 4 rbds), s'est relevé péniblement, puis il a continué à jouer une minute de plus, avant de finalement regagner sur le banc. "Ça va aller. Je me suis fait prendre... Je verrai comment je me sens demain", a d'abord déclaré le meneur californien, qui a déjà souffert de cette jambe, notamment la cheville, sur des actions similaires cette saison. "C'est la même chose que ce que j'ai eu à Denver ou contre Boston en saison régulière, mais ça n'a pas l'air si mauvais", a-t-il ajouté.

Et à la question de savoir s'il craignait souffrir d'une entorse, Curry a reconnu: "c'est ce que j'ai ressenti. On va voir comment ça réagit maintenant, il n'y pas grand chose d'autre à dire. Je ne pense pas que je vais manquer le prochain match. il me faut profiter de ces prochaines 48 heures pour me préparer". Plus tôt, face à la presse, son entraîneur Steve Kerr masquait à peine sa tension, tout en tentant de ne pas céder à une trop grande inquiétude. "Je ne l'ai pas sorti du terrain car il avait mal, mais parce que nous étions menés de 14 points. à deux minutes du terme et qu'on n'allait pas revenir au score", a-t-il d'abord expliqué.

Et quand un journaliste lui a demandé s'il n'était donc pas inquiet pour sa star, Kerr a répliqué "je n'ai pas dit ça. Nous en saurons plus demain". "Nous avons besoin de lui si nous voulons gagner cette finale. Je sais qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour jouer vendredi (le 4e match). J'espère vraiment qu'il va bien, parce que sans lui, ce sera très difficile", a ensuite confié Klay Thompson, sans masquer son inquiétude.