NBA - Sixers - Doc Rivers : "On peut gagner un titre avec Ben Simmons"

Le feuilleton de la rentrée continue. Alors qu'on sait depuis quelques semaines que Ben Simmons veut être transféré dans une nouvelle franchise, son agent Rich Paul, qui est aussi celui de LeBron James, aurait annoncé mardi aux Sixers que son joueur ne prendrait pas part au camp d’entraînement et qu'il ne disputerait pas non plus le début de saison tant qu'il ne serait pas échangé. Des déclarations et des choix forts qui confirment la volonté de l'Australien de quitter l'équipe de Philadelphie au plus vite, ce qui laisse penser qu'il n'y aura pas de retour en arrière dans le clan du Boomer. Mais son coach ne semble pas du même avis. Doc Rivers a répondu à toutes les questions de Stephen A. Smith lors de son émission First Take sur ESPN, et confié qu'il souhaitait que son joueur revienne. " Je peux vous dire d’emblée : nous aimerions que Ben revienne , explique ainsi le technicien. Et si c’est possible, nous allons essayer que ça arrive. Il a un long contrat de quatre ans, donc c’est dans nos mains, et on veut qu’il revienne."

Doc Rivers on Ben Simmons informing the 76ers that he wants to be traded;

"I can tell you up front, we would love to get Ben back. And if we can, we're going to try to do that. pic.twitter.com/JeWoIE3W7U



— First Take (@FirstTake) September 22, 2021

Doc Rivers : "On peut gagner un titre avec Ben"



Des déclarations qui peuvent surprendre de la part du coach des Sixers, tant l'Australien semble bien décider à ne plus jouer en Pennsylvanie. Pour lui, tout part d'un malentendu et des déclarations après le Game 7 perdu face à Atlanta en demi-finales des play-offs de la conférence Est. "Il nous a annoncé sa volonté de partir, c'était une bonne conversation, il a donné ses raisons où l'on n'était bien sûr pas d'accord, mais vous savez dans le sport cela se produit tellement souvent que le joueur veut partir mais le gars revient. On va faire ce qui est le mieux pour l'équipe mais on veut qu'il revienne." L'ancien coach des Celtics est convaincu qu'il peut gagner le titre avec son joueur s'il s'améliore sur un point. "On doit l'aider à être meilleur sur la ligne des lancers-francs, l'année dernière c'était la meilleure équipe de la conférence Est et on était à un match d'aller en finale de conférence. On peut gagner un titre avec Ben, et j'y crois." Reste maintenant à savoir comment l'entourage de Ben Simmons va prendre ces déclarations, et ce que va faire Daryl Morey, le General Manager des Sixers. Va-t-il réussir à l'échanger pour obtenir ce qu'il souhaite ? Le feuilleton n'est pas près de se terminer...