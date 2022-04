NBA : Simmons attaque Philadelphia pour récupérer les amendes dont il a écopé

Désormais joueur de Brooklyn, Ben Simmons n’a pas encore tourné la page Philadelphia, où il évoluait depuis 2016. L’Australien, transféré chez les Nets en février dernier dans le cadre d'un accord qui a notamment vu James Harden faire le chemin inverse, a selon ESPN déposé un recours contre son ancienne équipe afin de récupérer 19 millions de dollars. Une somme correspondant au total des amendes - retenues sur salaires - que le meneur ou ailier fort a reçues de la part de son ancien employeur depuis le début de la saison. En grève pour forcer son départ, Ben Simmons a manqué tous les matchs des Sixers jusqu’à ce qu’il parvienne à quitter la Pennsylvanie il y a quelques semaines. Une situation qu’il a justifiée par des problèmes de santé mentale. La même source indique qu’un médiateur a été saisi pour régler ce contentieux.

Simmons « a violé son contrat de joueur » selon les Sixers

Le recours a été partagé avec Philadelphia, la NBA et le syndicat des joueurs (NBPA). Dans ce feuilleton, Philadelphie juge que son ancien meneur « a violé son contrat de joueur en ne se présentant pas au début du camp d'entraînement et en refusant de jouer pendant la présaison et la saison régulière ». De l'autre côté, Ben Simmons et son agent Rich Paul voudront prouver la santé mentale délicate du joueur afin de justifier son absence de toute activité sportive avec les Sixers. Des discussions entre les deux parties ont déjà eu lieu pour tenter de régler l'affaire, en vain. Ces derniers mois, l'agent du triple All-Star avait fermement condamné l'attitude de Philadelphie. « Je pense vraiment que les amendes, le ciblage, la publicité négative qui est faite sur le problème n’est vraiment pas nécessaire, avait-il déclaré. Cela n’a fait qu’empirer les problèmes de santé mentale de Ben. Soit vous l’aidez, soit vous dites qu’il ment. C’est l’un ou l’autre. » Toujours pas apparu sur les parquets NBA cette saison, Ben Simmons n'en a pas fini de faire parler.