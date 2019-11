Les joueurs passent, les légendes restent. Cinq mois après l’annonce de sa retraite sportive - à un jour près -, Tony Parker va voir son maillot floqué du numéro 9 retiré par les San Antonio Spurs, lundi soir, en marge du match contre les Memphis Grizzlies. Un honneur que la franchise texane n’avait jusque-là réservé qu’à neuf icônes, dont trois, David Robinson, Tim Duncan et Manu Ginobili, ont écrit avec "TP" l’une des plus belles pages de l’histoire de la NBA. Une dynastie marquée par cinq titres de champion en quinze ans (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).

"At first, the NBA was a dream. When I arrived at @INSEP_PARIS, then it became a goal."@tonyparker revisits how his time at the sports academy in France molded him into a professional basketball player. #MerciTony pic.twitter.com/GmUzb62Tf8 — San Antonio Spurs (@spurs) November 7, 2019

Jamais un basketteur tricolore n’avait eu cet honneur. Il faut dire, aussi, que jamais un basketteur tricolore n’avait évolué à un tel niveau. Tony Parker, né à Bruges, formé à l’INSEP et passé par le PSG Racing avant de débarquer outre-Atlantique à 19 ans, est sans aucun doute l’un des plus jolis coups réalisés par les Spurs à la draft. Qui eût cru, en 2001, que ce 28e choix venu de France, titulaire au bout de cinq matches, allait devenir, l’un des tout meilleurs meneurs de sa génération et de la ligue, remporter quatre bagues, être couronné MVP des finales et sélectionné six fois au All-Star Game avant, sans doute, d’être intronisé au Hall of Fame ?

"Un monument", dixit Henry

Un joueur qui, au-delà de ce qu’il a accompli aux États-Unis, s’est aussi démené voire sacrifié en sélection, chaque été ou presque, pour permettre aux Bleus de décrocher leur premier titre majeur, en 2013, sur la scène continentale. Et si de ce côté-ci de l’Atlantique la place que doit occuper "TP" dans le patrimoine du sport national divise, certains le plaçant tout en haut quand d’autres hésitent, la question ne se pose pas à San Antonio. C’est sous le toit du AT&T Center qu’elle sera, au milieu des anciennes gloires d’une franchise coachée depuis 1996 par Gregg Popovich.

Au-delà d’un nom, d’un numéro et d’un palmarès, Tony Parker laisse derrière lui une vraie empreinte. Celle d’un point guard au physique "normal" (1,88 m), à la vitesse et aux moves dévastateurs, au leadership naturel. "Un monument", dixit son ami Thierry Henry, interrogé en juin dernier par le quotidien L’Equipe. "Oui, le physique, la mentalité, ça aide. Mais à un moment donné, le plus important, c'est le cerveau, affirmait l’ancien attaquant français. Tony voyait avant les autres, Tony faisait tout plus vite que les autres. Et puis, il avait cette foi, cette volonté, ce que les Anglais appellent the will."

Cette persévérance lui a permis de faire sauter toutes les barrières, d’ouvrir la voie à beaucoup d’autres joueurs, français ou européens, comme ont également pu le faire Dirk Nowitzki ou Pau Gasol, et de réaliser son rêve. Lui le fan de Michael Jordan a terminé sa carrière dans l’équipe de son idole, les Charlotte Hornets. Une saison compliquée dans une franchise sans ambition, qui lui a fait perdre le goût de la victoire et l’envie de se battre. Mais lui a aussi donné le désir de vite se projeter vers son autre vie, de dirigeant et entrepreneur. Une reconversion qui est déjà une réussite. Pour tout ça, San Antonio lui dit #MerciTony.