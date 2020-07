NBA - San Antonio : Popovich approuve la bulle

La bulle a ses partisans. C'est notamment le cas d'un certain Gregg Popovich. En effet, ce samedi, l'actuel entraîneur des San Antonio Spurs, âgé aujourd'hui de 71 ans, a approuvé ce système mis en place par la NBA, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue de sévir à travers le monde, et surtout aux Etats-Unis. D'autant plus que le technicien a longtemps douté quant à sa possible venue du côté de Disney World, à Orlando en Floride, là même où la saison 2019-20 de la prestigieuse Ligue doit reprendre, à la toute fin de ce mois de juillet. Finalement, et après avoir pris connaissance de tous les aspects de cette situation totalement inédite, le coach de la franchise basée au Texas a fini par se déplacer, estimant qu'il se rendait dans un endroit totalement sûr et qu'il y serait ainsi également en sécurité.

Popovich : « Je ne sais pas où on pourrait être autant en sécurité qu'ici »







Celui qui a déjà été nommé meilleur entraîneur de la saison en NBA, à trois reprises, a ainsi notamment expliqué : « Si vous êtes une personne réfléchie, vous devez examiner tous les aspects de la situation. Et, comme j'ai 71 ans, je me suis demandé : « Est-ce que je veux passer mon temps ici, à travailler, dans ces conditions ? ». Je le crois sincèrement, et il ne s'agit pas seulement d'être un fidèle soldat de la NBA, j'ai été critique de temps en temps quand cela me semblait nécessaire, je ne sais pas où on pourrait être autant en sécurité qu'ici. »

Ce samedi, Gregg Popovich a dirigé son tout premier entraînement depuis quatre longs mois. En effet, ce n'est que cette semaine que les franchises se sont réunies du côté d'Orlando, dans cette fameuse bulle de Disney World. Interrompue le 11 mars dernier, la NBA reprendra ses droits le 30 juillet prochain.