NBA - San Antonio : Le jour de gloire est arrivé pour TP

Ça y est, le jour J.

Le plus grand basketteur Français de tous les temps @tonyparker va recevoir l’hommage qu’il mérite.



Un "Tony Parker day" samedi dernier à San Antonio

Les joueurs de l'ASVEL ont fait le déplacement

Il y avait le 00 de Johny Moore, le 6 d’Avery Johnson, le 12 de Bruce Bowen, le 13 de James Silas, le 20 de Manu Ginobili, le 21 de Tim Duncan, le 32 de Sean Elliott, le 44 de George Gervin et le 50 de David Robinson. Il y aura désormais le 9 de Tony Parker. Ce lundi, à l’occasion du match entre San Antonio et Memphis,Quatre fois champion NBA avec les Spurs (2003, 2005, 2007, 2013) et MVP des Finales 2007, le meneur tricolore de 37 ans est honoré seulement quelques mois après l’annonce de sa retraite, comme cela avait le cas pour les autres membres du Big Three des Spurs des années 2000, Tim Duncan (décembre 2016) et Manu Ginobili (mars 2019).Depuis plusieurs jours, la ville de San Antonio (où Tony Parker possède toujours une maison) et la franchise des Spurs ont mis les petits plats dans les grands en l’honneur de celui qui a porté le maillot texan durant 17 saisons (15,8pts, 5,7pds de moyenne en 1198 matchs), avant d’effectuer une dernière pige à Charlotte avec son ami Nicolas Batum.Chaque jour, la franchise texane publie également des vidéos de stars francophones du sport ou de la musique rendant hommage à « TP » (Mbappé, Leclerc, Gims, Pokora…), afin de faire monter la pression avant le grand rendez-vous de ce lundi, où les fans et joueurs des Spurs seront habillés d’un T-shirt spécial Tony Parker et où le hashtag #MerciTony devrait faire fureur sur les réseaux sociaux.Pour l’occasion, tous les joueurs, joueuses et dirigeants de l’ASVEL, le club dont Parker est désormais le président, ont fait le déplacement à San Antonio (Nanterre a accepté de reporté le match contre l’ASVEL prévu ce week-end) et seront présents pour assister à ce grand moment, tout comme le président de la Fédération française de basket Jean-Pierre Siutat.En attendant sa prochaine introduction au Hall of Fame, où il sera éligible à partir de 2022 ?