NBA - Saison régulière : Williamson n'a pas suffi pour les Pelicans, Gobert toujours aussi en forme

Plus d'informations à venir...



NBA – SAISON REGULIERE

Mercredi 22 janvier 2020



Orlando Magic – Oklahoma City Thunder : 114-120

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers : 107-95

Detroit Pistons – Sacramento Kings : 127-106

Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers : 102-95

New York Knicks – Los Angeles Lakers : 92-100

Boston Celtics – Memphis Grizzlies : 119-95

Miami Heat – Washington Wizards : 134-129 ap

Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves : 117-110

Houston Rockets – Denver Nuggets : 121-105

Phoenix Suns – Indiana Pacers : 87-112

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs : 117-121

Golden State Warriors – Utah Jazz : 96-129