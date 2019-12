NBA - Saison régulière : San Antonio se paye Memphis, Toronto stoppé par Indiana

Le match de la nuit : Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs



Memphis s'attendait certainement à passer une bien meilleure soirée. Dans la nuit de lundi à mardi, les Grizzlies sont tombés sur bien plus fort qu'eux. En effet, San Antonio s'est aisément imposé, dans leur salle (115-145). Le tout notamment grâce à un homme, à savoir l'intérieur LaMarcus Aldridge, qui a ainsi rendu une copie particulièrement propre, à savoir 40 points, 9 rebonds mais également 5 passes décisives. C'est donc une véritable leçon donnée par les visiteurs d'un soir, les Spurs. Ces derniers ont également été particulièrement impressionnants au niveau de leur adresse, que ce soit d'ailleurs à trois-points ou bien tout bonnement à mi-distance. Après leur déconvenue contre les Clippers, les Spurs se remettent ainsi idéalement dans le bon sens de la marche, dans cette saison régulière de NBA.

started off Christmas week with a W!#GoSpursGo pic.twitter.com/G0w9GbleSs

Le MVP de la nuit : LaMarcus Aldridge



Dans cette soirée particulièrement prolifique pour San Antonio, vainqueur à Memphis (115-145), un homme s'est donc démarqué. Il s'agit ainsi de l'intérieur LaMarcus Aldridge, dont les statistiques finales, et particulièrement impressionnantes, sont les suivantes : 40 points (17/25 aux tirs, 3/5 à 3pts et 3/4 aux lancers-francs), 9 rebonds, 5 passes décisives, 1 faute, 0 interception, 1 ballon perdu et 3 contres en 32 minutes de jeu. Une copie extrêmement propre, avec peu de fautes et peu de ballons perdus. Une certaine adresse au tir également qui a fait grand bien aux Spurs, sans oublier sa technique. La franchise a ainsi su saisir l'opportunité de se détacher au score, pour finir par s'imposer aisément, contre les Grizzlies. Ces derniers ont bien tenté de le gêner, durant la rencontre, mais LaMarcus Aldridge a très vite été bien inarrêtable.





Le flop de la nuit : Toronto Raptors



Une rencontre qui s'est jouée en prolongations. Mais, au final, ce n'est pas l'équipe qui était attendue qui a gagné. En effet, face aux Raptors de Toronto, ce sont les Pacers d'Indiana qui ont eu le dernier mot (120-115). En face, Kyle Lowry (30 points, 6 rebonds et 9 passes décisives), cette fois, n'a rien pu faire, contrairement à la rencontre de la veille, face à Dallas. Car Indiana, avec une certaine adresse à trois-points, a réussi à déjouer les champions NBA en titre, toujours privés de Siakam et Gasol et qui restaient également sur une série de cinq victoires de rang. Les Pacers se sont appuyés sur deux hommes en particulier, à savoir TJ Warren (24 points) et Domantas Sabonis (12 points et 17 rebonds). La défaite de la veille, contre les Bucks, fait donc bel et bien partie du passé. En attaque, les Pacers ont prouvé qu'ils avaient vraiment du talent.





Le Français de la nuit : Rudy Gobert



Dans la nuit de lundi à mardi, dans cette saison régulière de NBA, six Français étaient sur les parquets. Un en particulier a de nouveau impressionné et il s'agit de l'inévitable Rudy Gobert. Pourtant, la franchise de ce dernier, les Utah Jazz, s'est inclinée, au final, contre le Heat de Miami (107-104). Mais cela n'a donc pas empêché le Tricolore, auteur d'un nouveau match énorme, de se montrer ainsi une nouvelle fois plus que jamais à son avantage. Pour preuve, avec ses statistiques : 18 points (9/11 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/1 aux lancers-francs), 20 rebonds, 0 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 5 contres en 36 minutes de jeu. Comme très souvent, Gobert termine en double-double, avec une très belle adresse, à mi-distance. Un nouveau match plein donc pour le géant français.

📹| Rudy with his 22nd double-double of the season + 5 denials 🚫🚫🚫🚫🚫 pic.twitter.com/UbHZFLAPiQ

NBA – SAISON REGULIERE

Lundi 23 décembre 2019



Detroit Pistons – Philadelphia 76ers : 109-125

>>> Sekou Doumbouya (DET) (1 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 1/2 aux lancers-francs), 1 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 1 minute de jeu).



New York Knicks – Washington Wizards : 115-121

>>> Frank Ntilikina (NYK) (5 points (2/4 aux tirs, 1/3 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 1 rebond, 3 passes décisives, 3 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 1 contre en 11 minutes de jeu).

>>> Ian Mahinmi (WAS) (8 points (1/5 aux tirs, 0/1 à 3pts et 6/11 aux lancers-francs), 9 rebonds, 2 passes décisives, 3 fautes, 2 interceptions, 0 ballon perdu et 1 contre en 28 minutes de jeu).



Orlando Magic – Chicago Bulls : 103-95

>>> Evan Fournier (ORL) (8 points (2/5 aux tirs, 0/2 à 3pts et 4/4 aux lancers-francs), 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 fautes, 0 interception, 2 ballons perdus et 0 contre en 32 minutes de jeu).



Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks : 121-118

Indiana Pacers – Toronto Raptors : 120-115 ap

Miami Heat – Utah Jazz : 107-104

>>> Rudy Gobert (UTA) (18 points (9/11 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/1 aux lancers-francs), 20 rebonds, 0 passe décisive, 3 fautes, 0 interception, 1 ballon perdu et 5 contres en 36 minutes de jeu).



Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs : 115-145

Phoenix Suns – Denver Nuggets : 111-113

>>> Élie Okobo (PHO) (0 point (0/0 aux tirs, 0/0 à 3pts et 0/0 aux lancers-francs), 0 rebond, 0 passe décisive, 0 faute, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 3 minutes de jeu).



Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans : 94-102

Sacramento Kings – Houston Rockets : 104-113

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves : 113-104