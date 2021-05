NBA - Saison régulière : Première place assurée par les Sixers, Washington s'invite au play-in

Le match de la nuit : Philadelphie s'offre l'avantage du terrain

Le MVP de la nuit : Russell Westbrook, un triple-double qui envoie Washington au play-in

Le flop de la nuit : Avec l'équipe B, les Clippers perdent à Houston

Le Français de la nuit : Encore un énorme double-double pour Rudy Gobert

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 14 mai 2021

Philadelphie n'a pas eu à trop s'employer pour assurer la première place de la Conférence Est. A domicile, les Sixers ont largement battu Orlando pour y arriver dès ce vendredi (122-97). Face à la deuxième plus mauvaise équipe de la Conférence Est, le banc a été largement sollicité. Il faut dire que la victoire se dessinait déjà à la mi-temps quand l'écart approchait les 15 unités. En shootant à 4/5 à 3-points, Seth Curry a été le meilleur marqueur de l'équipe entraînée par Doc Rivers avec 20 points. Il a été bien aidé par un banc qui a pesé pour près de la moitié des points avec 59 unités.Lors du dernier match de la saison régulière, le pivot camerounais pourrait être une nouvelle fois ménagé étant donné que l'avantage du terrain a été assuré jusqu'aux finales de conférence.Après avoir fait tomber le record d'Oscar Robertson, Russell Westbrook a réalisé un nouveau triple-double qui fera date.Avec ce succès, les Wizards sont certains de terminer la saison régulière dans le top 10 de la Conférence Est et donc de participer au play-in.Après sept défaites consécutives, Houston a renoué avec la victoire. Les Rockets ont pris le meilleur sur l'équipe B des Clippers (122-115). Les Texans ont compté jusqu'à 17 points d'avance lors d'une deuxième période dominée de bout en bout. Ce succès aurait pu être une éclaircie dans une saison bien morose s'il n'avait pas été enregistré face à l'équipe B des Clippers.Avec la majorité des titulaires laissés au repos, c'est Luke Kennard qui a mené les Angelinos en finissant meilleur marqueur de la partie avec 23 points. En vain donc puisque les Clippers ont décidé de se contenter de la quatrième place de la Conférence Ouest, Denver ayant gagné dans le même temps face à Detroit (104-91)En à peine 27 minutes de jeu, Rudy Gobert a réalisé un double-double monstrueux pour aider Utah à s'imposer sur le parquet d'Oklahoma City (109-93). Le pivot français a compilé 16 points, 18 rebonds et 2 contres pour dominer une fois de plus dans les raquettes. Cette performance permet au Jazz de faire un grand pas vers l'avantage du terrain pendant les play-offs et va l'aider dans la course au titre de meilleur défenseur de l'année.Dans le même temps, Killian Tillie a joué 38 minutes pour Memphis contre Sacramento et a battu plusieurs records personnels en terminant avec 16 points et 6 rebonds.Cleveland Cavaliers -: 105-120- Detroit Pistons : 104-91>>> Killian Hayes (DET) : 2 points (à 1/8 aux tirs dont 0/6 à 3-points), 3 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 37 minutes>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas jouéOrlando Magic -: 97-122- Oklahoma City Thunder : 109-93>>> Rudy Gobert : 16 points (à 5/9 aux tirs), 18 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 2 contres en 27 minutes>>> Théo Maledon (OKC) : 18 points (à 7/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 3 rebonds, 2 passes décisives en 32 minutes>>> Jaylen Hoard : 9 points (à 4/5 aux tirs), 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception en 15 minutesSacramento Kings -: 106-107>>> Killian Tillie : 16 points (à5/13 aux tirs), 6 rebonds, 1 passe décisive en 38 minutesToronta Raptors -: 110-114Los Angeles Clippers -: 115-122>>> Nicolas Batum (LAC) : 5 points (à 2/4 aux tirs), 2 rebonds, 1 passe décisive en 15 minutesNew Orleans Pelicans -: 122-125