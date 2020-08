NBA - Saison régulière : Portland cède face aux LA Clippers dans un match qu'ils avaient en main

Les Blazers en manque d’efficacité, les Clippers en profitent

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 8 août 2020

C’est une défaite qui va faire mal pour les Blazers ! Sur le parquet de l’ESPN Wide World of Sports, les joueurs de Portland ont laissé filer entre leurs doigts une victoire qui leur tendait les bras face aux Los Angeles Clippers. Dès l’entame de match, les coéquipiers de CJ McCollum (29 points), Jusuf Nurkic (10 points, 13 rebonds) et Gary Trent Jr (22 points chacun) ont donné le ton pour compter dix points d’avance après seulement six minutes de jeu. Pas forcément à leur aise, les Clippers ont su revenir dans le match en tout début de deuxième quart-temps et mener au score pour la première fois de la rencontre. C’est alors que les Californiens ont encaissé un 18-7 qui a permis aux Blazers de reprendre la main et conclure la première mi-temps avec six longueurs d’avance.Mais, au retour sur le parquet, la donne a changé. Efficaces en attaque, les joueurs de Terry Stotts ont perdu le fil du match face au panier. Avec 21 points inscrits lors de chacun des deux derniers quart-temps, les Blazers ont ouvert la porte à une équipe des Clippers menée par Paul George (21 points) et Ivica Zubac (9 points, 12 rebonds). Dès lors, l’indécision a été totale sur le terrain avec une avance qui n’a plus dépassé la barre des cinq points tout au long des douze dernières minutes et c’est une fin de match cauchemardesque, avec un Damian Lillard (22 points) en échec au tir et au lancer franc, qui a permis aux Clippers, qui ont fini avec les remplaçants de faire la différence. Un 7-0 dans les 40 dernières secondes a scellé le sort de la rencontre avec une courte victoire (120-122) pour les Californiens, qui ont évolué sans Kawhi Leonard ni Joakim Noah. Un deuxième succès de suite qui maintient les Clippers sur le podium à l’Ouest alors que les Blazers restent aux portes du Top 8.Portland Trail Blazers -: 120-122Jaylen Hoard (POR) n’a pas jouéJoakim Noah (LAC) n’a pas jouéDenver Nuggets - Utah JazzIndiana Pacers - Los Angeles LakersMiami Heat - Phoenx SunsDallas Mavericks - Milwaukee Bucks