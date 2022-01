NBA - Saison régulière : Phoenix et Milwaukee sur leur lancée, Cleveland repart de l'avant

Les Suns sont plus que jamais leaders de la Conférence Ouest. A l’occasion de la réception des Pacers, les coéquipiers de Mikal Bridges (23 points, 6 rebonds) ont signé une sixième victoire de suite. Une rencontre qui a toutefois mis du temps à se décanter. En effet, sous l’impulsion de Chris Duarte (17 points) et Goga Bitadze (16 points, 11 rebonds), les Pacers ont contrarié la franchise de l’Arizona et ont même viré en tête d’un point au terme du premier quart-temps. Mais, à partir de là, les Suns ont pris le pouvoir et ont creusé un écart très net dans un troisième quart-temps à sens unique. Un écart maximal de 22 points que les joueurs de Phoenix ont toutefois eu du mal à conserver, les Pacers parvenant à trouver des solutions pour repasser sous la barre des dix points de retard à un peu moins de cinq minutes du terme de la rencontre. Les Suns ont alors serré le jeu pour s’imposer de dix longueurs (113-103). Avec un match en moins, ils comptent trois victoires d’avance sur les Warriors et quatre sur les Grizzlies. Indiana, de son côté, voit sa série de deux victoires prendre fin.

Les Bucks assurent sans le « Greek Freak »

Derrière les Suns, une des plus belles séries en cours est à l’actif des Bucks. Malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo, mis au repos par son entraîneur en raison d’une douleur à un genou, Milwaukee a signé une troisième victoire de suite lors de la réception des Kings. Et quand le « Greek Freak » n’est pas là, c’est Khris Middleton (34 points, 6 rebonds, 5 passes) qui prend ses responsabilités. Il a fallu bien ça pour répondre au début de match tonitruant des Kings qui, grâce notamment à Harrison Baines (29 points, 6 rebonds) ont fait la course en tête durant tout le premier quart-temps. Mais, au début du deuxième, les Bucks ont embrayé et inverser la tendance. S’ils ont alors fait la course en tête, l’écart a rarement dépassé les dix points sans que les Kings parviennent à sortir la tête de l’eau. Milwaukee s’impose au final de six longueurs (133-127) et reste au pied du podium de la Conférence Est. Sacramento, pour sa part, enchaîne une troisième défaite de suite et n’améliore pas sa situation.

Les Cavaliers retrouvent le sourire

Stoppés dans leur élan par les Bulls ce mercredi après cinq victoires de suite, les Cavaliers ne se sont pas laissés douter. La réception d’une équipe du Thunder en grande difficulté a été l’occasion parfaite de relancer la machine. Une rencontre durant laquelle le résultat n’a pas longtemps fait de mystère. En effet, si OKC a tenu la dragée haute aux Cavs durant les deux premier quart-temps, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander (29 points, 9 rebonds) ont baissé de pied au retour des vestiaires. Plus solides, les Cavaliers ont pu compter sur Darius Garland (23 points, 11 passes), Evan Mobley (15 points, 17 rebonds) et Jarrett Allen (14 points, 13 rebonds) pour creuser un écart maximal de 17 points dans le troisième quart-temps avant d’assurer dans les douze dernières minutes. Cleveland renoue avec la victoire avec une marge de sept longueurs (94-87) et ne lâche pas Milwaukee. Pour le Thunder, cette dixième défaite sur les onze derniers matchs confirme une tendance qui n’a rien de positif.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 22 janvier 2022

Milwaukee Bucks - Sacramento Kings : 133-127



Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder : 94-87

> Théo Maledon (OKC) n’a pas joué



Phoenix Suns - Indiana Pacers : 113-103