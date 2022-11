NBA - Saison régulière : Milwaukee n'a toujours pas perdu, les Lakers enchaînent

Le sans-faute se poursuit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Bucks de Milwaukee ont enchaîné une septième victoire en autant de rencontres déjà disputées. Cette fois face aux Pistons de Detroit (116-91). Les locaux ont notamment été portés par le Grec Giannis Antetokounmpo, qui termine meilleur marqueur des siens mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 32 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions. Bien épaulé par Jrue Holiday (26 points). C'est seulement dans le premier quart-temps que les Pistons sont alors parvenus à rester au contact. Avant ensuite de voir leur adversaire du jour prendre le large, au niveau du tableau d'affichage, pour ne plus être revu. Detroit en est désormais à sept défaites en neuf rencontres déjà disputées. Soit le deuxième plus mauvais bilan au niveau de la conférence Est. Quant aux Bucks, ils restent seuls en tête du classement de cette même conférence. Devant les Cavaliers de Cleveland, qui comptent six victoires pour une seule petite défaite. Leur sixième succès est intervenu dans le même temps, au bout de la prolongation, face aux Celtics de Boston (114-113).

Les Lakers se sont employés

De leur côté, au niveau de la conférence Ouest, les Lakers de Los Angeles ont enregistré une deuxième victoire consécutive, eux qui comptent également un total de cinq défaites. Mais ils ont eu toutes les difficultés du monde à venir à bout, après la prolongation, des Pelicans de New Orleans (120-117). Une rencontre durant laquelle LeBron James a terminé avec un double-double (20 points, 10 rebonds). Quant à la prolongation, elle a été arrachée par Matt Ryan, auteur d'un panier à trois points sur le buzzer, pour ramener les siens à 111-111. Mais du côté de Los Angeles, un autre joueur a terminé meilleur marqueur de cette rencontre, à savoir Lonnie Walker IV, avec un total de 28 points.

