NBA - Saison régulière : Miami s'offre le champion en titre, Golden State enchaîne

Deuxième match de saison régulière et déjà une première défaite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le champion NBA en titre, les Bucks de Milwaukee, s'est très lourdement incliné sur le parquet du Heat de Miami (137-95). Une défaite symbolisée, dans un premier temps, par un premier quart-temps complètement raté (40-17). Dès lors, les visiteurs n'ont jamais su rattraper leur retard et, à la faveur du gain des trois autres périodes, le Heat a progressivement accentué son avance, dans cette rencontre, jusqu'à la porter à +42 (137-95) ! Une rencontre durant laquelle Giannis Antetokounmpo a terminé meilleur marqueur de sa franchise, avec un double-double à la clé (15 points, 10 rebonds, 2 passes décisives), mais cela n'a donc pas suffi, face notamment à Tyler Herro (27 points, 6 rebonds, 5 passes décisives).

Curry était en feu



En revanche, tout va pour le mieux pour les Warriors de Golden State. La franchise californienne a enregistré une deuxième victoire en autant de rencontres déjà disputées. Après les Lakers, les Warriors se sont, cette fois, offerts le scalp des Clippers de Los Angeles, et de peu (115-113). Dès l'entame de cette rencontre, les vainqueurs du jour ont pris les commandes, au niveau du score. Une avance qui a commencé, petit à petit, à fondre et à la pause, les visiteurs étaient alors passés devant, pour la toute première fois dans cette rencontre (66-67). Au retour des vestiaires, Golden State a repris les commandes, mais sans parvenir, cette fois, à s'échapper. Un match qui a donc été particulièrement serré jusqu'au bout, mais grâce notamment à Stephen Curry, plus que jamais meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé (45 points, 10 rebonds, 1 passe décisive), les Warriors ont donc réussi à l'emporter.

Atlanta débute bien



Finaliste de la conférence Est l'an passé, Atlanta a parfaitement bien débuté cette nouvelle saison régulière de NBA. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Hawks se sont assez aisément imposés, à domicile, contre les Mavericks de Dallas (113-87), qui faisaient, eux aussi, leur entrée en lice dans ce tout nouvel exercice. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui ont commencé à faire la course en tête, mais sans parvenir à prendre le large. Dès l'entame du deuxième quart-temps, les locaux ont alors clairement pris les choses de main, ne laissant plus aucune marge à son adversaire d'un soir. Dès lors, l'écart n'a eu de cesse d'augmenter, atteignant même +30 dans l'ultime période (107-77), jusqu'à donc se stabiliser définitivement à +26. Parmi les locaux, deux hommes étaient particulièrement en forme. Le meilleur marqueur de cette rencontre Cam Reddish (20 points, 3 rebonds, 1 passe décisive) mais également Trae Young (19 points, 2 rebonds, 14 passes décisives). De son côté, Luka Doncic n'a rien pu faire (18 points, 11 rebonds, 7 passes décisives).