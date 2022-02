NBA - Saison régulière : Miami profite à plein du revers de Chicago, Milwaukee tombe face à Brooklyn

Le match de la nuit : Le Heat s’en sort bien

Le Heat est plus que jamais le patron de la Conférence Est. La franchise floridienne a profité de la réception des Spurs pour signer un troisième succès consécutif… mais ce dernier n’a pas été simple à obtenir. En effet, les Texans ont profité de la forme du trio composé par Keita Bates-Diop (22 points, 11 rebonds), Devin Vassell (22 points, 7 rebonds) et Lonnie Walker IV (22 points) pour dominer la première moitié de la rencontre. Un avantage de seize unités pris dans le premier quart-temps qui a toutefois fondu dans le deuxième. Miami a, en effet, été en « mode diesel » dans cette rencontre, parvenant toutefois à virer en tête à la pause de trois longueurs. Sur leur lancée, les coéquipiers d’un Bam Adebayo tout feu, tout flamme (36 points, 7 rebonds) ont pris la main dès le retour sur le parquet mais le troisième quart-temps a vu les deux formations rivaliser et aborder les douze dernières minutes avec un écart réduit à deux unités. Un 18-2 en tout début de quatrième quart-temps a changé la donne et permis au Heat de s’envoler au tableau d’affichage. A l’orgueil, les Spurs sont revenus à la charge mais échouent à quatre points (133-129), retombant dans leurs travers après deux victoires de suite. Pour Miami, ce troisième succès consécutif est synonyme de bonne affaire au classement de la Conférence Est.

Le flop de la nuit : Les Bulls tombent de haut

En effet, dans le même temps, les Bulls ont vu leur série de six victoires de suite s’achever lors de la réception des Grizzlies. La tornade Ja Morant (46 points) a tout emporté sur son passage, bien aidé par un Steven Adams impérial dans la raquette (12 points, 21 rebonds). Si Chicago, sous l’impulsion de DeMar DeRozan (21 points, 7 rebonds) et Nikola Vucevic (11 points, 12 rebonds), a pris le meilleur départ, la rencontre a ensuite très vite tourné au cavalier seul pour Memphis. Un 15-2 a permis aux Grizzlies de prendre le pouvoir au tableau d’affichage avant de résister au retour de flamme des Bulls. L’écart entre les deux formations n’a cessé de jouer au yo-yo durant le deuxième quart-temps avant de repartir à la hausse tout au long du troisième quart-temps, atteignant alors son apogée avec une marge de 17 longueurs entre les deux équipes. Mais, malgré un tel écart maintenu à l’entame des douze dernières minutes, Memphis n’a pas été à l’abri. En effet, poussé par son public, Chicago a tout donné et un 14-0 a relancé les débats. Revenus à une longueur dans les derniers instants, les Bulls s’inclinent finalement de six points (110-116) et voient Miami prendre un peu de distance en tête de la Conférence Est. Après deux défaites de suite, les Grizzlies retrouvent le sourire et consolident leur troisième place à l’Ouest.

Le MVP de la nuit : Irving guide les Nets

Les Bucks, quant à eux, font grise mine et le doivent nettement à Kyrie Irving. Avec ses 38 points, le meneur des Nets a porté son équipe vers une courte mais précieuse victoire hors de ses bases. Un résultat qui, au vu du déroulement du match, n’a rien d’évident car, pendant l’essentiel des 48 minutes, ce sont les Bucks qui ont fait la course en tête. Les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (29 points, 14 rebonds) et Bobby Portis (30 points, 12 rebonds) n’ont toutefois jamais su creuser un écart significatif. En effet, leur avance maximale n’a pas dépassé huit points et, à jouer avec le feu, les Bucks se sont brûlés. A l’entame du troisième quart-temps, les Nets ont clairement haussé le ton avec un 23-4 qui a permis aux joueurs de Brooklyn de prendre un ascendant de courte durée. Les Bucks se sont accrochés pour rester au contact et ont su repasser devant au score à l’approche du « money time ». Un moment décisif qui a toutefois vu les Nets s’isoler pour prendre trois longueurs d’avance dans les dernières secondes. Le « Greek Freak » a eu le ballon de l’égalisation entre les mains mais son dernier tir longue distance a manqué la cible. Brooklyn se sort d’une série de deux défaites de suite (123-126) quand Milwaukee chute pour la quatrième fois sur ses cinq dernières sorties, voyant le podium de la Conférence Est s’éloigner.

Le Français de la nuit : Hayes seul à un peu se distinguer

Les joueurs tricolores n’ont pas été à la fête ce samedi sur les parquets NBA. Alors que Timothé Luwawu-Cabarrot a été quasiment invisible lors de la victoire des Hawks face aux Raptors (127-100), Killian Tillie est resté sur le banc alors qu’Yves Pons n’était pas sur la feuille de match lors du succès de Memphis à Chicago. Un sort que Joël Ayayi a partagé lors de la défaite des Wizards sur le parquet des Cavaliers (92-86), qui permet à Cleveland de distancer Milwaukee au classement de la Conférence Est. Le seul qui est parvenu à tirer légèrement son épingle du jeu restera Killian Hayes. Présent sur le parquet de la Little Caesars Arena pendant 18 minutes, le meneur formé à Cholet a pu inscrire 3 points et prendre 3 rebonds lors de la défaite de Pistons face aux Celtics (104-113) à l’occasion de la première affiche disputée ce samedi. Après deux victoires de suite, ce qui était une première depuis le début du mois de janvier, Detroit a une nouvelle fois baissé la tête face à une formation qui, grâce à sa quatrième victoire sur les cinq derniers matchs, reste dans la course pour une bonne place en vue des play-offs.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 26 février 2022

Detroit Pistons - Boston Celtics : 104-113

> Killian Hayes (DET) : 3 points à 1/3 aux tirs (dont 0/1 à trois points) et 1/2 aux lancers francs, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 3 pertes de balles et 4 fautes en 18 minutes



Atlanta Hawks - Toronto Raptors : 127-100

> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 0 points en 3 minutes



Chicago Bulls - Memphis Grizzlies : 110-116

> Killian Tillie (MEM) n’a pas joué

> Yves Pons (MEM) n’a pas joué



Cleveland Cavaliers - Washington Wizards : 92-86

> Joël Ayayi (WAS) n’a pas joué



Miami Heat - San Antonio Spurs : 133-129



Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 123-126



Denver Nuggets - Sacramento Kings : 115-110