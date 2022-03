NBA - Saison régulière : Miami écrase Chicago, Brooklyn chute lourdement

Le match de la nuit : Miami Heat - Chicago Bulls



C'était le choc à l'Est. Finalement, dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Heat de Miami, leader du classement de la conférence Est, a très nettement battu les Bulls de Chicago, son dauphin (112-99). Pour la troisième fois en autant de confrontations, le Heat a donc eu le dernier mot. Pourtant, c'est bel et bien Zach LaVine qui a terminé meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 22 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Mais cela n'a donc pas suffi, face notamment au duo Tyler Herro-Gabe Vincent. Dans cette rencontre, les Bulls n'ont fait illusion qu'en tout début de partie. Car, ensuite, Chicago n'a plus jamais mené et n'a fait que subir, avec un retard qui n'a eu de cesse d'augmenter, tout au long de cette rencontre, pour atteindre, au final, les +13.

Le MVP de la nuit : Ja Morant (Memphis Grizzlies)



Il est décidément inarrêtable. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur américain Ja Morant, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans et drafté en deuxième position, lors de l'édition 2019 de la Draft, par la franchise des Grizzlies de Memphis, a signé un tout nouveau record en carrière. En effet, le natif de Dalzell dans l'Etat de la Caroline du Sud aux Etats-Unis a présenté des statistiques personnelles de 52 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. De quoi faire largement de lui le meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette nouvelle rencontre. Une rencontre que sa franchise actuelle, à savoir les Grizzlies de Memphis, a très nettement empochée, contre les Spurs de San Antonio (118-105).

Le flop de la nuit : Brooklyn Nets



La rechute est plutôt brutale. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets de Brooklyn ont lourdement rechuté, sur leur propre parquet, contre les Raptors de Toronto (97-133). Une lourde défaite qui intervient après, pourtant, une victoire chez les Bucks de Milwaukee (123-126). Cette fois, il n'y a donc pas eu photo, face notamment à Scottie Barnes, qui termine meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques personnelles de 28 points, 16 rebonds et 4 passes décisives. Pourtant, lors du tout début de rencontre, les locaux sont parvenus à faire jeu égal avec leur adversaire d'un soir. Mais très vite, la différence s'est donc fait ressentir et les visiteurs se sont envolés au score, jusqu'à prendre +36 d'avance.

Le Français de la nuit : Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)



C'était une belle soirée pour lui, malgré tout. Dans la nuit de lundi à mardi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le Thunder d'Oklahoma City a été battu, sur son propre parquet, par les Kings de Sacramento (110-131). Toutefois, cela n'a pas empêché le pivot Olivier Sarr (23 ans) de signer son record en carrière, avec, au final, des statistiques personnelles de 12 points, avec un très solide 5/8 aux tirs, sans oublier 4 rebonds. De très bon augure pour celui qui a signé, il y a seulement une petite semaine de cela, un contrat "two way" avec cette franchise, qui occupe actuellement la quatorzième et avant-dernière place du classement de la conférence Ouest. Sarr devrait très certainement pouvoir enchaîner, lui qui a jusqu'à la fin de la saison pour continuer à se montrer.