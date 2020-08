NBA - Saison régulière : L'exploit de Brooklyn contre Milwaukee, Dallas dispose de Sacramento après prolongation

Luwawu-Cabarrot était en feu



Le triple-double de Doncic porte Dallas

NBA – SAISON RÉGULIÈRE

Mardi 4 août 2020

L'exploit est bien réel au Visa Athletic Center d'Orlando. Ce lundi soir, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets de Brooklyn ont disposé des Bucks de Milwaukee, pourtant leaders de la conférence Est et qui pouvaient assurer cette place en cas de succès (116-119). Le tout grâce à un homme en particulier, et il est français, alors que ce n'était pas le cinq majeur habituel qui a débuté la rencontre.Si les Nets menaient alors déjà 119-116 à sept secondes du buzzer, les partenaires de Giannis Antetokounmpo, meilleur marqueur de sa franchise (16 points, 6 rebonds, 4 passes décisives), ont ensuite clairement manqué leur dernière possession, avec un dernier tir pris après la sirène. Malgré le retour d'Eric Bledsoe, Milwaukee n'a donc pas pu empêcher cette deuxième défaite consécutive. De son côté, malgré la victoire, Brooklyn déplore la blessure de Jamal Crawford, touché à la cuisse gauche et qui effectuait pourtant son grand retour.Sacramento pourra certainement s'en vouloir. Ce lundi soir, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Dallas Mavericks ont disposé des Kings, au bout de la prolongation et du suspense par la même occasion (110-114). Les vainqueurs du jour ont été portés par un homme en particulier, à savoir(34 points, 20 rebonds, 12 passes décisives). A noter également, côté Dallas, du double-double de la part de Dorian Finney-Smith (16 points, 16 rebonds). Derrière, meilleur marqueur des Kings, De'Aaron Fox finit avec un bilan de 28 points, 3 rebonds, 9 passes décisives, alors que son coéquipier Nemanja Bjelica termine également en double-double (12 points, 13 rebonds). Malgré toutes ces bonnes statistiques, les Kings ont ainsi dû s'avouer vaincus. Sacramento enchaîne ainsi là une troisième défaite de rang depuis la reprise de la saison fin juillet. De son côté, Dallas rebondit parfaitement après deux revers d'affilée, contre Houston et face à Phoenix.Milwaukee Bucks –: 116-119>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) (26 points (8/12 aux tirs, 5/7 à 3pts et 5/5 aux lancers-francs), 3 rebonds, 1 passe décisive, 6 fautes, 0 interception, 0 ballon perdu et 0 contre en 31 minutes de jeu).Sacramento Kings -: 110-114 ap